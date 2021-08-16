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阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼

記者張寧倢／編譯

美軍撤出後，阿富汗政府將和平轉移政權，塔利班（Taliban）政治辦公室發言人15日表示，阿富汗戰爭已結束，很快就會在喀布爾總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。阿富汗婦女極為擔心，往後女性地位恐遭受嚴重打壓。一名單親媽媽表示，塔利班試圖強娶她未成年的女兒，她們害怕地舉家逃離故鄉。

▲▼阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，當地女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

綜合法新社、美聯社報導，過去20年來，阿富汗女權取得巨大進步，尤其是在城市地區，但塔利班掌權將造成當地婦女和女童成為最脆弱的族群，這個基本教義派的組織曾在2001年美軍入侵伊拉克之前統治阿富汗5年，據伊斯蘭教法嚴格規定女性不能受教育、不能工作、不允許在沒有男性家屬的陪同下踏出家門，外出時還必須穿著「chadari」，這是一種連眼睛都覆蓋住的全身罩袍。

女權運動家卡卡爾（Zarmina Kakar）回憶，過去塔利班統治期間，她的母親帶她出門去買冰淇淋，卻因為短暫露出臉部而被鞭打，「今天，我認為如果塔利班再次掌權，我們將回到那種黑暗的日子。」據報導，當年違反規定的婦女會受到宗教警察的羞辱和公開毆打，還會公開處刑，用石頭砸死被指控通姦的婦女，雖然最近還沒發生類似的極端事件，但近來一些報導顯示他們打算恢復當時的統治。

▲▼阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

▲逃難的阿富汗婦女指控，塔利班要求當地家庭公布家中女性名單，試圖強娶未成年女孩。（資料照／路透）

來自阿富汗北部朱茲詹省（Jowzjan）的39歲單親媽媽古帕麗（Gulpari）說，塔利班控制村莊後，開始實施嚴格規定，關閉了女子學校，宣布沒有穿「chadari」不能外出，多數診所與醫療設施被關閉，包含女性醫護在內的所有婦女禁止在沒有男性陪同下前往醫院，「塔利班要求我把女兒嫁給她們，還說如果家中有2個女兒，那至少有一個必須嫁。」古帕麗的2個女兒分別只有13歲、15歲。

現與古帕麗住在同一處難民營的婦女拉比亞（Rabia）表示，5月初開齋節一過，情況開始惡化「他們在清真寺發布公告，要每個人列出家裡女兒的名單，他們說將在開齋節之後開始娶我們的女兒，我們沒有留下來見證一切，很快就逃走了。」

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