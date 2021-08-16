塔利班究竟是誰？人們聽到他來就瘋狂逃亡！4個QA讓你一次了解

▲塔利班在短時間就拿下阿富汗首都喀布爾，佔領速度快得讓人驚訝。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡，塔利班控制總統府，首都喀布爾（Kabul）有大批民眾嚇得舉家逃離。在短短4個月就讓整個阿富汗政府倒台的塔利班，攻城速度奇快，讓人們不禁好奇這個由民兵組成的武裝組織究竟是何方神聖、為何阿富汗政府與人民一聽到他們兵臨城下便聞風喪膽？《東森新媒體ETtoday》整理了以下4個QA，讓你一次了解「塔利班」與其嚴厲的統治手法。

▲塔利班是在蘇聯軍隊撤出阿富汗後崛起的組織，他們曾在1996年統治過阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班是誰？

塔利班（Taliban）意為「伊斯蘭教的學生」，也被稱為神學士，是發源於阿富汗第2大城市坎大哈（Kandahar）的遜尼派伊斯蘭原教旨主義武裝組織。據BBC報導，這個以普什圖人（Pashtun）為主的組織，是在20世紀90年代蘇聯軍隊從阿富汗撤出後，在巴基斯坦北部崛起的，它首先在大部分宗教神學院宣講遜尼派一種強硬的伊斯蘭教義，並在阿富汗西南部迅速擴大影響。

1996年夏天，塔利班佔領喀布爾，推翻當時總統拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）的政權，並控制阿富汗近90%的地區。直到2001年，美國在爆發「9·11」恐怖襲擊事件後，決定捉拿恐怖組織「蓋達」的首領賓拉登（Osama bin Laden），但塔利班卻在阿富汗境內為賓拉登給予庇護，惹怒時任總統小布希（George Bush），於是派軍攻打阿富汗，並推翻了塔利班的政權。

▲美國指控塔利班在「9·11」恐怖襲擊後窩藏蓋達組織首領賓拉登。（圖／達志影像／美聯社）

塔利班跟恐怖組織「蓋達」有關嗎？

在「9·11」恐怖襲擊事件後，美國指控塔利班為「蓋達」組織首領賓拉登提供庇護，讓全世界的注意力都集中在塔利班身上。主流媒體習慣將這2個組織混為一談，讓許多人將2者同樣視為恐怖分子。不過《華盛頓郵報》指出，儘管塔利班的意識形態與「蓋達」類似，但塔利班的目標其實只是想要建立一個伊斯蘭酋長國，對阿富汗實施伊斯蘭法，因此塔利班與「蓋達」不同，它並未參與任何恐怖襲擊活動。

▲塔利班在窮苦的地區逼迫男人走私、販毒或加入塔利班，導致不少婦女淪為寡婦。（圖／路透）

塔利班的錢和武器從何而來？

據西點軍校的美國反恐中心估計，塔利班的核心戰鬥人員約為6萬人，但如果加上其他民兵組織和支持者的話，塔利班的軍力可能超過20萬。為了給士兵支付薪水、提供訓練與購買武器，塔利班必須冒險走私非法物品、進行鴉片和毒品交易，或到軍方的基地去搜刮武器，來維持組織的運作。據《紐約時報》報導，阿富汗單靠毒品一年就可賺取15億美元（約新台幣421億元），這些錢幾乎全落入塔利班的口袋中，多年來助長了塔利班的勢力，也讓美國的阿富汗戰爭一拖就是近20年。

▲國際組織認為，在塔利班掌權下，阿富汗的人權與女權都有可能倒退車，讓不少民眾感到害怕。（圖／路透）

塔利班讓人聞風喪膽的原因？

在統治阿富汗期間，一心想要成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」的塔利班引入了伊斯蘭教法，以嚴厲的手段管治阿富汗。據BBC報導，在塔利班掌權時期，男性被強制留鬍子，人們被禁止觀看電視電影和聽流行音樂，盜竊犯將被施以砍斷手腳的刑罰，未婚即發生性行為的情侶將被處以鞭刑，而通姦的已婚男女則會被當眾擲石頭至死。

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

據法新社等外媒報導，阿富汗近幾年的女權已逐漸崛起，但塔利班重新掌權恐怕將讓當地婦女和女童再次淪為最脆弱的族群，因為伊斯蘭教法嚴格規定女性不能受教育、不能工作、不允許在沒有男性家屬的陪同下踏出家門，外出時還必須穿著連眼睛都覆蓋住的全身罩袍「chadari」。女權運動家卡卡爾（Zarmina Kakar）表示，「我認為如果塔利班再次掌權，我們將回到那種黑暗的日子。」

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