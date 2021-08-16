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輝瑞CEO：疫情「今年底」見曙光！局面會有改變　重點仍在疫苗

▲▼　美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）認為疫情有望在今年底出現緩解的曙光。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠病毒不斷出現新變種，全球疫情究竟何時能夠緩解？對此，美國藥廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）日前接受英媒專訪時表示，對於發達國家而言，若疫苗接種狀況順利，有望能在今年底看見疫情緩解的曙光。

根據英國《金融時報》專訪報導，輝瑞CEO博爾拉被問到「疫情何時會結束」時表示，對於發達國家而言，疫情局面將會有所改變，最快希望能在今年年底出現緩解的曙光，但唯一未知因素是，這些國家是否能讓足夠多數的公民接種疫苗。博爾拉強調，他這裡指的不是疫苗供應的問題，而是國家政策面的游移不決。

博爾拉說，部分變種病毒更加容易傳播，例如Delta變異株，如果社區中有未接種疫苗的人，就可能會面臨糟糕的情況。博爾拉以美俄為例指出，在美國，對疫苗的猶豫已經成為一條政治斷層，在共和黨領導的「紅州」疫苗接種率一直很低，而俄羅斯則有網路謠言的問題，博爾拉多次從（美國）國務院得到消息稱，俄羅正在攻擊、詆毀輝瑞/BNT疫苗，同時他也批評了有關疫苗陰謀論的盛行。

報導指出，針對疫苗定價過高與疫苗專利間接導致供貨不足等批評，博爾拉回應，自己正準備與美國國會議員進行降價討論，而目前供貨短缺的主因是原料不足，而非疫苗專利授權問題，即使放棄專利，南非、印度、中國的倉庫也會開始囤積原料，因為當地技術人員會想盡辦法，解開疫苗的配方。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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