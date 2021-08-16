海地剛強震又遇「熱帶氣旋」！上百人遭活埋　恐釀土石流影響救災

記者王佩翊／編譯

海地14日發生規模7.2強震，據《法新社》引述當地政府最新消息稱，目前死亡人數已經攀升至約1300人，更有超過5700人分別受到輕重傷，另外有近3000棟房屋徹底倒塌，當局宣布進入1個月的緊急狀態。與此同時，熱帶氣旋葛瑞絲卻來勢洶洶，預計16日晚間侵襲海地，屆時豪大雨可能會造成洪水或土石流，導致海地災情雪上加霜，並影響救災行動。

▲海地強震已知造成1300人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



海地2010年也曾發生規模7.0強震，當時有近10萬人遭活埋，包含總統府、國會大廈、我國駐海地大使館在內，許多建築物皆遭到損毀。根據最終統計，該次地震一共造成27萬人死亡。然而海地尚未從2010年強震的陰影走出，許多建設仍在復原中，14日就再度遭遇規模7.2強震襲擊，死亡人數短短12小時內從724人翻倍飆升至1297人，粗估仍有上百人受困，確切失蹤人數更是不可計算。

▲▼海地強震仍有許多民眾受困於瓦礫堆中。（圖／路透）



目前仍有許多受困民眾被埋在倒塌房屋與瓦礫堆中，而海地西南部的災情最為慘重，其中靠近震央的萊凱（Les Cayes）最嚴重。由於強震造成大量建築物損毀，流離失所的民眾只能在大街上等待，且現場餘震不斷，也讓災民不敢大意。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，熱帶氣旋葛瑞絲16日可能登陸海地，屆時將帶來豪大雨，使救災行動更加困難。不僅如此，豪大雨更可能帶來洪水，而地震後造成的土石鬆動，恐將引發土石流災情。

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