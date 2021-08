阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

記者張靖榕/綜合外電報導

隨著阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)逃亡,塔利班控制總統府,首都喀布爾大批民眾舉家逃離,寬敞的道路被擠得水洩不通,銀行前擠兌的人們大排長龍,也有不少民眾已經拉著行李在機場等候班機。塔利班20年後重新掌權,為求穩定情勢與建立其合法性,態度放軟保證不會傷害平民及外交官員,更希望百姓不要逃走。

▲喀布爾首都亂象,民眾為求自保紛紛出逃。(圖/翻攝自推特)

塔利班入城的消息在喀布爾居民間傳開,人們紛紛收拾家當上車,企圖帶著值錢物品逃離首都並出到國境之外,但因抱有相同看法的人太多,路上車流回堵嚴重,幾乎停滯的車陣中不時有徒步的人群和腳踏車經過。

除了銀行、道路,辦理護照和海外簽證的機構外也擠滿辦理人潮,反映人民預期新政權可能會帶來的迫害及自身安全的擔憂。與此同時,部分攤販已開始賣起塔利班的旗幟,也有人開心地拿著旗幟在街上揮舞。

Gridlock on the streets of #Kabul, a population in panic...trying to flee in the face of horrendous uncertainty. Pictures by @MalikMudassir2 pic.twitter.com/A2HVAWpnVg