海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷　醫院爆量急缺人員物資

記者張靖榕／綜合外電報導

海地14日爆發規模7.2強震，政府宣布國家進入一個月緊急狀態後，不到2天死亡人數已攀升至1297人，逾5700人輕重傷。

▲海地強震過後，熱帶風暴緊接而來。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，截至15日為止海地死亡人數724人，不到12小時，海地公民保護機構負責人錢德勒（Jerry Chandler）即更新數字，死亡人數迅速翻倍，受傷人數也大增至超過5700人。傳出死亡主要的地點都在距離震央較近的南部地區，約占500人。

目前統計地震摧毀2868棟房屋，並造成其他5410棟出現毀損，傷患大量湧入也瞬間讓醫院負荷超載，政府必須封街讓緊急醫療物資通過。新任總理亨利（Ariel Henry）表示，醫療需求必須被列為最優先藥物，政府已經採取行動調派醫療人員即物資前往受災最嚴重的區域，而在受創最重的大城市萊凱等地，由於附近建築全毀、醫院失能，部分傷患已接受撤離，前往鄰近醫院，後續救援行動仍在持續中。





▲路面龜裂，邊坡鬆動，熱帶風帶葛瑞斯挾帶強大雨量，後果可能更為嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

規模7.2地震發生於14日上午8時30分，海地此次地震受創程度和2010年的規模7.0地震，相比輕微許多，當年的地震造成數以千計的房屋毀損，更造成約22萬至33萬人死亡，情況之嚴重、混亂至今無法統計出確切數字。

除了一連串有感的餘震，大西洋上的熱帶風暴葛瑞斯正在後頭奔襲而來。美國國家颶風中心（US National Hurricane Center，NHC）表示，葛瑞斯將於16日登陸海地並帶來豪大雨，很可能會引發洪患。

海地近年情勢動盪，尚未從11年前的強震重創中復原，上個月又發生總統遭暗殺的國際級事件。