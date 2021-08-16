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塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

記者張靖榕／綜合外電報導

阿富汗當地時間周日（15日）釋出最新影片，畫面中顯示塔利班武裝份子已經進入喀布爾的總統府慶祝。

▲▼塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班進入總統府。（圖／達志影像／美聯社）

網路上流傳的塔利班最新動向影片，已被《半島電視台》（Al Jazeera）證實，塔利班多人佔據總統府，行走在府內的長廊上，坐在總統辦公桌旁，前不久仍坐在這裡的總統甘尼（Ashraf Ghani），幾小時前已經離開逃往塔吉克方向。 

塔利班武裝份子進入總統辦公室後，許多人仍拿著槍，還搶著坐椅子，到處摸摸看看，甚至拿起手機為彼此拍照留念，還有人直接帶著《半島電視台》來一場總統府導覽之旅。

甘尼在當地時間15日稍早已經逃離喀布爾，並在推特上發文指出未免波及喀布爾廣大平民，以及不希望首都淪為廢墟，已經做出「艱困決定」，逃離阿富汗以換取塔利班的和平進城。

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