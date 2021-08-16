阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布爾

▲塔利班攻勢快、多點進攻，阿富汗政府軍大敗。（圖／路透）

文／中央社喀布爾15日綜合外電報導

自美國宣布撤軍阿富汗，武裝組織塔利班大舉攻城掠地，還不到8月31日的最後撤軍期限，塔利班就已兵臨首都城下，逼迫政府和平轉移政權，速度奇快，讓美國倉皇撤離使館人員。

美國總統拜登（Joe Biden）今年4月宣布撤軍阿富汗，阿富汗局勢從5月開始惡化，塔利班（Taliban）節節勝利。

塔利班戰士橫掃阿富汗大部分地區、包圍各省省會，而在某些案例中還毀諾，完全不放過已放下武器的阿富汗政府軍。

不過，拜登仍不改變撤軍決心，在7月初宣布8月31 日為最後撤軍期限，還稱美軍這次撤離絕不會像1975年逃離西貢那般，狼狽退出。

「華爾街日報」報導，美國官員曾經認為，塔利班想拿下任何一座阿富汗的省會，最快也是秋天以後的事。然而，他們的設想大錯特錯。

據傳阿富汗未來幾天預料將會和平政權轉移。一名美國官員則告訴路透社，美方不太可能改變在阿富汗的軍事策略。

路透社今天引述外交消息人士報導，以美國為據點的學者暨阿富汗前內政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali ），已獲邀擔任阿富汗臨時政府的領袖。

阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）今天報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）將在數小時內辭職讓出政權，民兵組織塔利班已帶頭組成臨時政府。

法新社報導，在塔利班下令戰士暫時不要進入首都喀布爾（Kabul）後，阿富汗內政部長米薩卡瓦（Abdul Sattar Mirzakwal）今天稍早透過預錄演說表示，國家政權將「和平轉移」給臨時政府。

拜登發言後才過月餘，局勢以美國始料未及的速度急轉直下。以下為路透社整理時序：

4月14日：拜登宣布美軍將自5月1日起至9月11日止從阿富汗撤離，為美國耗時最久的戰爭劃下句點。

5月4日：塔利班戰士向南部海曼德省（Helmand）的阿富汗軍隊發動大型攻勢，同時也向至少其他6個省份進攻。

5月11日：塔利班奪下首都喀布爾外圍的內爾克區（Nerkh），全國戰況迅速升溫。

6月7日：高層政府官員表示，24小時內有超過150名阿富汗士兵喪命。全國34個省份中，有26省陷入苦戰。

6月22日：塔利班戰士在阿富汗北部發起一系列攻勢。聯合國的阿富汗特使表示，塔利班已奪下370個行政區中的50多個。

7月2日：美軍悄悄撤離距喀布爾一小時車程的主要軍事基地巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。這也意味著美國參與阿富汗戰事正式告終。

7月5日：塔利班表示，最快8月能向阿富汗政府遞出書面和平協議。

7月21日：美國高階將領表示，近半數阿富汗行政區落入塔利班組織掌控。

7月25日：美國誓言「在未來數週」將持續支持阿富汗軍隊，增加空襲以幫助政府軍對抗塔利班的攻擊。

8月6日：阿國南部寧羅茲省（Nimroz）的薩蘭吉市（Zaranj）成為數年來第一個落入塔利班手中的省會。接下來幾天，塔利班奪下更多省會，包括北部戰略要城昆都茲（Kunduz）。

8月13日：一天內又有4個省會淪陷，包括阿富汗第2大城與塔利班崛起之地坎達哈（Kandahar）。西部關鍵大城赫拉特（Herat）也被奪下，而對抗塔利班主要領袖、資深司令伊斯梅爾汗（Mohammad Ismail Khan）遭到俘獲。

8月14日：塔利班攻進北方大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。在無力抵抗之下，喀布爾南方僅70 公里的洛迦省（Logar）省會普勒阿拉姆（Pul-e Alam）也落入塔利班掌控。

美國增派士兵撤離喀布爾平民，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）則表示，正與當地和國際盟友討論下一步該怎麼走。

8月15日：塔利班沒有動用一兵一卒，拿下東部大城查拉拉巴（Jalalabad），實際包圍喀布爾。

阿富汗內政部官員表示，塔利班士兵已經進入喀布爾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉內情的消息人士今天透露，美國將在72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員，包括高層官員。

阿富汗政府和民兵組織塔利班的各自代表將在波斯灣國家卡達會面，討論政權轉移事務，美國官員也會參與其中。