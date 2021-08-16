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美軍急調1000人赴阿富汗！　6000人駐守機場防塔利班攻入

▲▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

▲塔利班份子奪權，要求建立完全政府。（圖／路透）

記者張靖榕／編譯

塔利班大軍開進首都喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉皇逃往塔吉克方向，面對阿富汗政權換天，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）簽署同意，美軍立即增派1000人部隊前往協助撤離。五角大廈官員指出，為協助喀布爾國際機場美方人員安全撤離，美軍總計6000人將進入協防。

根據CNN報導，新增的1000人部隊為82空降師官兵，他們原先朝科威特方向前進，由於喀布爾告急，塔利班勢如破竹的攻勢比當地情報已經真空的美方預估還要快上許多，因此美方不得不派出最新指令，要求82空降師轉向喀布爾，前往首都國際機場進行維安。

▲▼阿富汗平民在喀布爾國際機場等待登上撤離班機。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗平民在喀布爾國際機場焦急等待登上撤離班機。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈官員表示，喀布爾國際機場的安全是82空降師等部隊的首要任務，因為部隊得從機場進入阿富汗，美國大使館員工及阿富汗難民也必須從此處撤離，部隊必須在保護美方等相關人員撤退之際，防止塔利班勢力攻入。不過許多阿富汗難民知道美軍此刻還在機場，他們希望能夠前往那裡並在美軍的連帶保護下安全離開，但該名官員明白表示「我們不認為機場的每一寸都是安全的」。

截至16日清晨為止，美軍已在阿富汗的部隊大約3000人，其餘部隊正在趕往的途中或即將抵達。官員表示機場附近發生零星衝突事件，但美軍暫時並非目標之一，美軍也未對任何人員開火；機場附近另有土耳其軍隊部署，他們的任務同樣是負責維安，該名官員並未透露土軍是否和塔利班交火。

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗總統甘尼已逃離阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

美軍持續監視喀布爾機場的空中交管狀況，目前塔臺仍由阿富汗空軍控制，平民與軍隊持續登上撤離班機，但平民班機已出現延誤或臨時停飛。美軍在機場每日的最大撤離人員量為5000人，但官員坦承到現在安排都還無法達到最大撤離量，未來數天之內才有可能達成。

官員表示，美方已經清楚告知塔利班，若有任何攻擊美軍的企圖，將會遭受強烈回應。

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