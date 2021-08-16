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快訊／塔利班狂找人中！阿富汗總統FB發文：我做了一個艱難的選擇

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

民兵組織塔利班（Taliban）據傳將與阿富汗政府討論政權轉移。《路透社》指出， 阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已經逃離首都喀布爾，往塔吉克方向。阿富汗目前沒有透露甘尼的去向，讓塔利班急著找人。甘尼於台灣時間16日凌晨近2點在臉書發文，已火速累積4.2萬讚、3.8萬則留言及近1萬次分享。

甘尼臉書全文如下：

以真主的名義，至仁至慈悲，親愛的同胞們！

今天我做了一個艱難的選擇，考慮站起來面對進入總統府的武裝塔利班，或者離開過去我奉獻20年的祖國，如果他們離開了，許多同胞可能會被殉難，喀布爾城市應該會被摧毀，可能會在這城市發生巨大的人類災難，塔利班計劃他們準備驅逐我，攻擊整個喀布爾和喀布爾人民，為了避免血流成河，我決定最好離開。

塔利班贏得了劍和槍的勝利，現在他們負責保護同胞的尊嚴、財富和自尊，但他們沒有贏得「心」的合法性，歷史上從未有過賦予任何人合法性，它不會，他們現在正面臨新的歷史考驗。他們要會保護阿富汗的名字和榮譽，或是優先考慮其他方面，很多人和許多部落對未來的都很害怕。

塔利班必須保證阿富汗制定一個明確的計劃來做，並與人民分享，才能贏得所有國家、部落、不同部落，姐妹和婦女合法性和人民的心，我會一直思考和規劃為我的人民服務，接下來還有更多的會談。

阿富汗萬歲

▲▼阿富汗總統甘尼發文（圖／翻攝自Facebook／Ashraf Ghani）

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