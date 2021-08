▲塔利班份子在街頭巡邏。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)在宣布辭職,並放棄權力讓出政權後,根據《路透社》最新報導指出,目前甘尼已經離開首都喀布爾,逃往塔吉克(Tajik)。

據報導,阿富汗政府高層指出,甘尼目前已經前往塔吉克。而總統府辦公室被問及相關的問題時,以出於安全因素考量,並沒有做出任何回應。

一名塔利班代表向路透社表示,塔利班正在搜索甘尼的下落。

A senior Afghan Interior Ministry official said Ghani had left for Tajikistan. Asked for comment, the president's office said it ‘cannot say anything about Ashraf Ghani's movement for security reasons’ https://t.co/6NHs6THhN5 pic.twitter.com/0HxsFtp4FL