美國20年訓練、提供武器　阿富汗政府軍為何不敵塔利班

▲阿富汗政府軍。（圖／路透）



文／中央社

阿富汗局勢因塔利班攻城掠地速度驚人而急遽惡化。美國媒體認為，這凸顯美國20年來希望把阿富汗政府軍打造成一支堅強、可不依外援獨立作戰勁旅的努力徹底失敗。

在美國宣布撤軍後，民兵組織塔利班（Taliban）5月起就發動攻勢並連戰皆捷，而最近幾天政府軍更在超過15個大城潰敗，阿富汗最重要的兩個省會坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）均在13日淪陷。

政府軍頻頻不戰而降導致戰況急遽惡化，數百萬美元美式裝備與美援直升機被塔利班擄獲的影像更在網路瘋傳。美國過去20年投注超過830億美元（新台幣2.3兆），提供武器、裝備與訓練協助阿富汗建軍，眼看都要付諸流水。

● 軍警早不願為政府賣命 未戰已敗

「紐約時報」指出，官員們完全清楚政府軍實際員額遠低於帳面的「吃空餉」現象卻選擇無視，任由貪腐形同公開秘密般橫行，讓阿富汗軍、警早對政府領導階層深懷憤恨。當塔利班趁美國撤軍發起攻勢，只是讓軍警「不值得為總統甘尼（Ashraf Ghani）政府賣命」信念更堅定。

在坎達哈淪陷前，上週當地一處前線歷經數週激戰後，卻接連好幾天只收到一箱髒兮兮的馬鈴薯作為配給，此外什麼都沒有，重擊糧彈告盡、兵疲馬乏的官兵士氣。阿富汗空軍飛行員也抱怨，冒著敵火執行數不完的疏散任務後，長官居然只關心飛機的狀況而非他們。

阿富汗陸軍217軍團總部所在的昆都茲（Kunduz）11日淪陷。軍團司令塔瓦寇里（Abbas Tawakoli）說：「最不幸的是，一堆國會議員與政客彷彿在為敵人助陣。沒有一個地方是真正戰敗淪陷，都是輸在心理戰。」

▼阿富汗政府軍。（圖／路透）



● 貪腐病入膏肓 兵匪不分早失民心

「華盛頓郵報」一篇根據所取得政府機密報告的調查報導指出，帳面看阿富汗政府有軍、警35萬2000人，但真正找得到者僅25萬4000人。美國審計部門表示，阿富汗軍方高層長年灌水員額，揩美國納稅人的油中飽私囊，逼得美國要阿富汗提出包含指紋、臉部掃描等資料才願撥錢。

華郵表示，在他們取得的機密政府訪談資料裡，美國、北約乃至阿富汗政府官員提到政府軍時，都形容部隊不堪作戰、暮氣沉沉、訓練不足、貪腐、經常擅離崗位而且敵人滲透嚴重。

曾在坎達哈擔任阿富汗政府平叛顧問的美國海軍軍官強森（Thomas Johnson）在訪談裡透露，阿富汗民眾視警察如強盜，是他們國內「最可恨的機構」；一位不具名的挪威軍官在訪談時則說，他估計有30%的阿富汗警察帶著政府所發的槍械逃離部隊，然後私設崗哨收過路費。

前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）在政府訪談裡表示，阿富汗警察衰敗並非缺槍缺人，而是因「貪腐已深入骨髓」而擔負不起維安職責。

▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）



● 小便斗誤為飲水機 教育匱乏難成精兵

2007到2008年以美軍作戰顧問身分協助阿富汗陸軍的葛拉維諾（Victor Glaviano）更稱阿富汗官兵毫無紀律，只是「會偷東西的蠢貨」，最會盜賣美援裝備，空有精良槍枝卻不會用，只會掃射浪費彈藥。

新入營的阿富汗官兵僅約1/5的人會讀寫，迫使美國與北約的訓練人員需為他們開辦識字速成班，但往往只有幾週而成效不彰。常識匱乏則是另一難題，有美軍特戰導師在訪談裡說，營區的阿富汗人會把小便斗誤為飲水機，還有人說非得實際放在傷口，才能教會阿富汗官兵使用止血帶。

除教育不足，忠誠與動機不純也是難解問題。據訪談人士披露，在阿富汗族群與部落緊張的歷史背景下，部隊裡掌握升遷者盡是出自地方軍閥勢力。

長年下來讓阿富汗公眾對一切感到厭惡，很多人甚至不知究竟是塔利班亦或政府才是真正魔頭。

前阿富汗內政部顧問米爾赫（Shahmahmood Miakhel）2017年接受訪談時說，他曾問地方耆老為何政府軍500人會打不過塔利班20或30人，對方回答「因為政府軍不是來捍衛民眾、對付塔利班，都是來賣槍械與油料賺錢的」。

▼美國從阿富汗撤軍。（資料照／路透）



● 缺乏宏觀規劃 美國北約咎由自取

一位不具名的美軍軍官在2016年的政府訪談裡表示，阿富汗1/3的地方警察「看起來更像毒販或塔利班」，成天只想從美軍單位弄到燃料賣錢。

政府訪談報告顯示，受訪官員多認阿富汗建軍不彰，美國與北約難辭其咎，包括訓練計畫設計不佳、欠缺協調，訓練師資也都不足。美國與北約負責訓練的人員只派駐6到12個月，訓練飽受不連貫之苦，甚至有美國訓練人員坦承，選這份工作純屬「混飯吃」。

美國與北約人員在訪談報告裡坦承，一開始動作慢、沒能把握反恐戰爭頭幾年塔利班式微時趕緊為阿富汗建軍，確實是失策，之後因塔利班捲土重來才又倉促著手，短時間又難以訓練好這麼多人影響成效。

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