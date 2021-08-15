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「性侵惡狼」獲釋！18歲少女勇敢報案卻崩潰　跳下15F當場慘死

▲▼土耳其18歲少女跳樓自殺。（圖／Instagram帳號adannur.r）

▲土耳其18歲少女跳樓自殺。（圖／Instagram帳號adannur.r）

記者吳美依／編譯

土耳其安卡拉發生一起悲劇事件，18歲少女伊達（Eda Nur Kaplan）指控2名男子性侵自己，並且前往警局報案，但由於證據不足，其中一名「惡狼」已經暫時獲釋。她聽見此消息後，感到非常挫折又傷心，一周後從15層高樓一躍而下，結束生命。

《鏡報》報導，伊達8月7日凌晨1時左右從陽台跳下，儘管鄰居迅速通報相關單位，但醫護人員到場時已經回天乏術，被當場宣布死亡。她在遺書中向母親表示，自己得知「惡狼獲釋」的消息後，感覺好像「被毀滅了」，「我再也無法忍受，無法相信一切都會好起來」，並請求媽媽替自己伸張正義。

土耳其媒體Haberler報導，伊達在過世的一周前報案表示，她與姊姊有次和2名男子一起喝酒，自己卻遭到2男性侵。但是，伊達之後前往醫學中心接受檢查，醫師並未發現性侵證據。

警方展開調查後，嫌犯罕默德（Mehmet A）首先落網，並在偵訊過程中說出另名嫌疑犯的名字尤瑟弗（Yusuf G），但由於缺乏證據，因此他當時被暫時釋放。

據悉，伊達的遺體目前仍在接受驗屍，而她過世後，2名嫌犯被都拘留。當地警方仍在調查案情。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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