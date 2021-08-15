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彩券爽中百萬！　強運男11天後又買1張「抱回8400萬元」嗨翻

▲24歲的狄恩（Dean Weymes）買樂透Set For Life，意外中了360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的頭獎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名男子在11天內中了2次彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

美國南卡州教育彩券公司（NCEL）本周釋出消息指出，一名男子深受幸運之神眷顧，相隔短短11天竟二度中了樂透，在7月16日贏回4萬美元（大約新台幣111萬元）獎金，接著於同月27日竟又獲得300萬美元（將近新台幣8400萬元）的意外之財。

《有線電視新聞網》（CNN）報導，幸運得主來自大斯特蘭德（Grand Strand），且2張「超級百萬」（Mega Millions）彩券都在默特爾海灘（Myrtle Beach）的一間加油站購買。

得主向採犬公司透露，他在沃爾瑪購物之後，習慣到附近的這間加油站消費，並且順便買一張樂透，「我簡直不敢相信，我宣布這個消息時，我的家人也很震驚」。

南卡州教育彩券公司還透露，得主2次都只差1個號碼就能夠中頭獎，儘管如此，仍被視為非常幸運的人。該機構指出，在「超級百萬」贏得4萬美元的機率約為93.1萬分之一，而贏得300萬美元的機率則是1300萬分之一。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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