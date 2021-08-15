快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗內政部15日稱，塔利班武裝份子已開始自各個方位進入首都喀布爾；另據俄羅斯衛星通訊社消息，喀布爾大學已經被控制。依據塔利班武裝份子最新說法，組織並不打算強硬使用武力來拿下喀布爾，在進行「和平權力轉移」談判之際，組織成員被指示守在出入喀布爾的地點。

美聯社引述3名阿富汗官員說法指出，武裝份子已經進入喀布爾郊區，包括卡拉坎（Kalakan）、卡拉巴格（Qarabagh）及帕格曼（Paghman）3地，但現階段尚未發生任何武裝衝突。

然而截至目前，塔利班武裝份子尚未公開證實此一進展。阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導引述塔利班領袖消息指出，組織成員已接獲不得在喀布爾使用暴力的指令，允許任何選擇離開該地的人安全離開；塔利班發言人則說，組織成員已被指示守在出入喀布爾的地點，並非進入城市內部。

另方面，阿富汗政府表示，喀布爾現階段局面仍在掌控之中。北約（NATO）一名官員透露，多名歐盟人員已被轉移至喀布爾一處秘密安全地點。

此前，塔利班已掌控阿富汗所有邊境管制站；換句話說，如今要離開阿富汗，只能透過喀布爾國際機場。巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmed）表示，巴基斯坦與阿富汗之間的托卡姆（Torkham）過境點已被塔利班占領，巴基斯坦已停止邊境交通。

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