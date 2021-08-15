「免疫橋接」恐難獲國際認證？南韓7間疫苗廠進度曝光

▲南韓總統文在寅去年10月造訪SK生技位於京畿道城南市的廠區，聽取疫苗研究設備介紹。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫苗接種率日漸提高，使得國產疫苗研發在進入臨床實驗時面臨困難！由於顧慮到人倫問題，未來疫苗第3期臨床實驗恐怕難以再依傳統方式，向對照組受試者施打安慰劑，因此南韓SK公司決定疫苗GBP510將採「免疫橋接」，不過考量到未來恐怕難以通過國際認證，因此南韓其他間藥廠還在斟酌中。

根據《韓聯社》報導，南韓SK研發的GBP510的第3期臨床實驗於10日搶先正式獲得防疫當局承認，將採取所謂的「免疫橋接」方式進行，以阿斯特捷利康（AZ）疫苗做為抗體濃度的對比。不過報導指出，若採取免疫橋接，未來恐怕在獲得國際批准使用上充滿變數，這使得其他7間準備投入臨床實驗的藥廠猶豫不決，因為他們考量到未來疫苗能否成功對外銷售。

Genexine比SK公司早1個月在國外進行大規模的第2、3期臨床實驗，該藥廠分別在印尼與其他國家招募各5000人、總共1萬人參與臨床實驗，一旦疫苗研發完成，將以優先提供給印尼為主，而印尼政府早在承認第2、3期臨床實驗前的今年4月，便已與Genexine簽署優先採購契約。

Gene One生命科學、CELLID、EuBiologics等仍在進行第1或第2階段臨床實驗的藥廠，則將「免疫橋接」的對比臨床實驗視為第二方案。其中，正著手研發DNA疫苗的Gene One生命科學考慮將AZ疫苗視為臨床實驗的對照組；CELLID研發的疫苗僅須接種1劑，因此該公司考慮將與嬌生疫苗做對照。

EuBiologics雖也預計將投入第3階段的臨床，不過至今尚未決定將採取市面上何種廠牌的疫苗做為對照。另外，才剛於近期投入第1期臨床實驗的inno.N、Quratis，則尚未針對第3期臨床提出具體計畫。

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