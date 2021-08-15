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塔利班逼近！　喀布爾居民「擠爆銀行ATM」搶領現金兌美元

▲▼喀布爾的銀行外擠滿人潮。（圖／Twitter@waddani_5）

▲喀布爾的銀行外擠滿人潮。（圖／Twitter@waddani_5）

記者吳美依／綜合報導

隨著美軍及外交人員將完全撤離，塔利班（Taliban）在一周多的時間裡，火速攻佔阿富汗各大城市，如今逼近首都喀布爾（Kabul）近郊，預計很快就將拿下這座政府如今唯一控制的大城市。喀布爾15日看似平靜，卻隱約瀰漫恐懼氣氛，居民紛紛前往銀行及ATM前方排隊，搶著領出畢生積蓄，並且兌換成美金。

《美聯社》報導，塔利班15日接連奪下緊鄰巴基斯坦邊境的東部大城賈拉拉巴德（Jalalabad）、距離喀布爾西方僅約90公里的瓦爾達克省（Maidan Wardak）省會。

塔利班過去使用嚴格解釋的伊斯蘭法統治阿富汗，禁止女性工作或上學，甚至不准在沒有男性親屬陪同的情況下踏出家門。該組織14日發布聲明表示，聖戰士不會進入民宅、妨礙商業活動，還要「赦免」那些替阿富汗政府及外國勢力工作的人，承諾保護人民的「生命、財產及榮譽，並且替心愛的國家創造一個和平且安全的環境」。

儘管如此，阿富汗民眾依然非常害怕回歸塔利班的壓迫統治，喀布爾市區的銀行及ATM前方都出現搶領現金的長長人龍，能夠買得起機票的人也紛紛湧入喀布爾國際機場；由於塔利班現已掌控阿富汗所有邊境管制站，因此搭乘飛機成為離開阿富汗的唯一途徑。

▲▼眼看首都喀布爾即將淪陷，民眾紛紛前往機場準備搭機逃離。（圖／達志影像／美聯社）

▲眼看首都喀布爾即將淪陷，民眾紛紛前往機場準備搭機逃離。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》報導，學生山姆薩爾（Samsur）在喀布爾一間購物中心外的ATM排隊，希望及時領出5000阿富汗尼（約新台幣1727元）積蓄。他坦言，其他省份都已經淪陷，「沒有理由認為不會很快輪到我們」。

貨幣兌換商阿曼（Aman）說，「每個人都很恐慌，如果政府害怕了，人民當然會更害怕」。他透露，街頭匯率（street exchange rate）甚至一夜貶值，但之後有所回升。

阿富汗政府顯然難以抵擋進攻，總統甘尼（Ashraf Ghani）14日發表全國談話表示，「我們已經與資深政治領袖、不同層級代表以及國際盟友展開政府內部諮商」，但與他前幾天共商對策的軍閥皆已投降或逃跑，如今缺乏軍事資源，顯得更加孤立。此外，美國持續在卡達舉行的阿富汗政府及塔利班和平談判，似乎也未能改變局勢。

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