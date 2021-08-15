挪用醫院3億抖內兒媳成人頻道！分贓60%爽帶妹旅遊　惡行敗露GG了

▲一名會計經理挪用公款抖內直播妹，再和直播主分贓。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

美國南佛羅里達大學（USF）醫學院一名員工因為挪用了大學醫療服務協會（UMSA）1286萬美元（約新台幣3.6億元）的基金，並花費在成人網站上，而面臨最高20年的監禁。然而更讓人出乎意料的是，他的目的竟不是為了觀看成人網站的直播，而是選擇和成人網站的女直播主分贓，從中獲利不少。

綜合美聯社等外媒報導，這名在UMSA擔任會計經理的59歲的男子普格利西（ Ralph Puglisi），在去年11月被發現使用UMSA的信用卡刷了1286萬美元的非商業費用，其中有至少1150萬美元（約新台幣3.2億元）流向美女裸聊直播的成人網站，而引起大學的懷疑。

▲南佛羅里達大學醫學院在發現普格利西的詐欺行為後，一併解僱了普格利西所屬部門的財務總監和審計師。（圖／翻攝自USF官網）

大學隨後提出法律告訴，調查顯示，普格利西在2年內訪問了他繼子未婚妻的頻道多達2800次，並為對方「抖內」了將近75萬美元（約新台幣2086萬元），事後2人再分贓這筆金額，以協助普格利西將非法挪用的錢洗出去，其中60％的贓款透過這種方式重新回到了普格利西的手上。

此外，普格利西還與妻子共同擁有一家公司，他將約65萬美元（約新台幣1800萬元）的錢轉到了公司名下，還支付了約37萬美元（約新台幣1040萬元）的個人旅行費用、19萬美元（約新台幣530萬元）的租金、12萬美元（約新台幣333萬元）的裝修費等。普格利西也經常飛到多倫多與一名女性友人會面，還為她支付了超過6萬美元（約新台幣167萬元）的旅行費用。

在普格利西被發現存在欺詐行為後，他便立即遭到解雇並被告上聯邦法院，而該公司的財務總監以及負責監督普格利西的審計師也一併被解僱。普格利西目前面臨20年的有期徒刑，而UMSA也已改善其基金財務系統，防止類似犯罪行為再度發生。

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