塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

記者詹雅婷／綜合外電報導

激進組織塔利班攻佔阿富汗多個大城市，如今阿富汗政府唯一控制的主要城市只剩下首都喀布爾（Kabul）。美國2名官員15日證實，美駐喀布爾大使館已經開始進行撤離程序。

▲塔利班武裝份子9天內拿下17座主要城市。（圖／路透，下同）

綜合路透、衛報報導，塔利班武裝份子今年5月初起，加強對阿富汗部隊發動攻擊，在短短9天內攻占阿富汗17個城市，南自第2大城坎大哈、北自第4大城馬薩里沙利夫、西自第3大城赫拉特、東邊大城賈巴巴拉德全都淪陷，如今幾乎是站在喀布爾的大門口，虎視眈眈。

時間拉回8月6日這天，南部尼姆魯茲省首府札蘭季（Zaranj）成為第一個落入塔利班手中的城市後，不到24小時，賈茲詹省省會希比爾甘（Sheberghan）也歷經激戰淪陷。

在8日到14日之間，有14座城市先後被塔利班控制；到了15日，靠近巴基斯坦的東部大城賈巴巴拉德（Jalalabad）也為了保全當地居民的性命，開城投降，讓武裝份子在沒有爆發衝突的狀態下，奪下該城。這也使得阿富汗政府手中掌控的主要大城，只剩下首都喀布爾。

美國2名官員15日向路透證實，美方已開始撤離駐喀布爾大使館的外交人員，「就在我們說話的這時候，已有一小批人正在離境，大多數人員也準備離開，但使館將會持續運作。」

路透分析指出，塔利班在阿富汗占領一個又一個大城市，這也代表美國花費20年在當地建立高度專業化戰鬥部隊的失敗。

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