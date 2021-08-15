大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

▲有消息稱，馬來西亞首相慕尤丁將在16日辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在失去多數議員的支持後，動向成為了眾人的焦點。有消息指出，他將於8月16日覲見最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah），引發外界揣測，慕尤丁是否有可能在當日遞交辭呈，宣布下台。

綜合《當今大馬》與《海峽時報》報導，大馬首相府特別事務部長禮端尤索夫（Mohd Redzuan Yusof)和慕尤丁所帶領的土著團結黨（PPBM）證實，慕尤丁已安排在16日中午覲見最高元首，而《星洲日報》也指出，目前已有至少9名部長和14名副部長被告知，慕尤丁已準備好辭職信，將在16日辭職。

▲有傳慕尤丁將在16日覲見最高元首後宣布辭職，國家皇宮尚未對此事作出回應。（圖／翻攝自Facebook／Istana Negara）

馬來西亞首相慕尤丁自8月以來就連連爆出下台危機，除了失去多數國會議員的支持外，國家元首蘇丹阿布都拉也罕見譴責慕尤丁誤導國會，就連在野黨也拒絕了慕尤丁籌組跨黨派政府的橄欖枝，讓慕尤丁政府瀕臨垮台。

馬來西亞國家皇宮目前尚未就此事發表任何回應。《星洲日報》指出，儘管目前首相的繼任人選未明，但消息稱，慕尤丁將在15日下午與盟友巫統黨（UMNO）談判，建議保留目前的政府，並由UMNO屬意的拉沙里（Tengku Razaleigh Hamzah）出任首相，但土團黨內部則在極力爭取讓副首相伊斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）接任首相位置。

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