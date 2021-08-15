　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

▲▼馬來西亞首相慕尤丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲有消息稱，馬來西亞首相慕尤丁將在16日辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在失去多數議員的支持後，動向成為了眾人的焦點。有消息指出，他將於8月16日覲見最高元首蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah），引發外界揣測，慕尤丁是否有可能在當日遞交辭呈，宣布下台。

綜合《當今大馬》與《海峽時報》報導，大馬首相府特別事務部長禮端尤索夫（Mohd Redzuan Yusof)和慕尤丁所帶領的土著團結黨（PPBM）證實，慕尤丁已安排在16日中午覲見最高元首，而《星洲日報》也指出，目前已有至少9名部長和14名副部長被告知，慕尤丁已準備好辭職信，將在16日辭職。

▲▼馬來西亞最高元首。（圖／翻攝自Facebook／Istana Negara）

▲有傳慕尤丁將在16日覲見最高元首後宣布辭職，國家皇宮尚未對此事作出回應。（圖／翻攝自Facebook／Istana Negara）

馬來西亞首相慕尤丁自8月以來就連連爆出下台危機，除了失去多數國會議員的支持外，國家元首蘇丹阿布都拉也罕見譴責慕尤丁誤導國會，就連在野黨也拒絕了慕尤丁籌組跨黨派政府的橄欖枝，讓慕尤丁政府瀕臨垮台。

馬來西亞國家皇宮目前尚未就此事發表任何回應。《星洲日報》指出，儘管目前首相的繼任人選未明，但消息稱，慕尤丁將在15日下午與盟友巫統黨（UMNO）談判，建議保留目前的政府，並由UMNO屬意的拉沙里（Tengku Razaleigh Hamzah）出任首相，但土團黨內部則在極力爭取讓副首相伊斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）接任首相位置。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
高端明起預約823開打！　陳時中卻曝「這2點」無法保證
快訊／新北確診足跡曝　5天內去北市、桃園「這2個市場」
快訊／新北婦陪病後確診　匡列8人居家隔離
Baby「頂素顏突吐心聲」　曝相處底線！黃曉明反應掀議
LIVE／新北+1「感染源不明」　侯友宜最新說明
「世紀病毒」恐怖再現！1994年來首宗　致命率達50%
今增2本土「感染源皆不明」　非法移工收容所確診
恭喜！李宓甜嫁事業合夥人　一次凍卵12顆：想生3個
823是否再降級？　陳時中鬆口曝「特定場域會鬆綁」
確診者搭車到院採檢2次成破口！　陳時中「還原狀況」
百貨依坪數規定人流「恐致爆量人潮」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

海地強震！居民狂挖瓦礫堆「把人拖出來」　水灌大街奔逃片瘋傳

塔利班奪阿富汗東部大城　官員開城投降！政府主要據點剩首都

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

海地強震！居民狂挖瓦礫堆「把人拖出來」　水灌大街奔逃片瘋傳

塔利班奪阿富汗東部大城　官員開城投降！政府主要據點剩首都

「九年級生不會解ZIP」他驚嘆老了！網爆共鳴：也不會用word

離家4天趕回去見愛貓！爸進門被冷漠眼神冰到...原地玻璃心碎

台日友好！　台南金城國中棒球隊與黃偉哲跨海以影片致謝日本捐疫苗

「想一次痛一次」單親女遭撞飛昏迷姑姑心疼　婉拒野馬男爸媽探視

用電鍋煮熱湯！她一開蓋眾人崩潰　犯「1致命錯誤」：超噁心

高端封緘有35萬劑「明起預約823開打」　陳時中：無法保證有60萬劑

徐若熙發燒不能先發　葉總說明近況

快訊／五倍券轉彎免費領　侯友宜：這是正確的方向

SOMI經紀人原本是BIGBANG翻譯！MV拍攝地主動幫忙「順利進入YG」

兒童染疫數暴增！醫驚揭「都有這2共通點」：Delta已改變世界現狀

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

國際熱門新聞

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

海地房屋整片全倒　7.2強震畫面曝

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

塔利班攻來了　離喀布爾剩11公里

她驚見「男抱5歲女童」強吻狂晃

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

伊波拉病毒再現象牙海岸！　致命率達50%

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

更多熱門

相關新聞

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

塔利班組織（神學士，Taliban）在美國政府決定將軍隊撤出阿富汗後展開積極攻勢，僅耗時數日便攻佔重要城鎮，甚至距離首都喀布爾僅11公里。其實，美國撤軍的決定深刻影響著民主陣營，認為美國不會無條件、無期限支持盟友。專家指出，在這一層面上，台灣與烏克蘭的感受恐怕更加明顯。

印尼政府：科興疫苗「效力下降」

印尼政府：科興疫苗「效力下降」

塔利班進逼！美使館人員急撤「燒機密」

塔利班進逼！美使館人員急撤「燒機密」

離婚師戀高三女生！　啪啪片被同事流出

離婚師戀高三女生！　啪啪片被同事流出

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞首相下台慕尤丁Muhyiddin Yassin

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

澳洲肉柱「浴室跌倒」　NBA生涯恐告終

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面