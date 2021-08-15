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印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

▲▼印尼,疫情,新冠疫情,印尼疫情,疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼高度仰賴中國產製的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼政府防疫小組發言人塔爾米茲（Siti Nadia Tarmizi）於13日表示，與前3個月相比，中國科興疫苗（Sinovac）防範重症及死亡率的效力下降。該國高度仰賴中國疫苗，預計今年12月將佔整體疫苗供應的1/3；此外，國內高達95％醫護接種科興，但如今已在最新政策之下，開始追加施打莫德納（Moderna）。

《彭博社》報導，塔爾米茲在簡報中指出，今年1至3月，科興能夠防範95％死亡率及74％住院率，但到了今年4至6月，僅能防範79%死亡率及53%住院率。但是，她沒有說明相關原因。

印尼是全球人口第4多的國家，卻深陷Delta病毒引發的第2波疫情，儘管與7月中旬高峰期相比，日增死亡數已經減半，但仍高達1500人左右，高居全球第一。雅加達當局積極推動疫苗施打，目標是2.7億人口中至少2.08億人接種，但據CNN統計，該國截至8月13日不到10%人口施打疫苗，距離目標還有一段距離。

印尼在疫情高峰期瀕臨醫療崩潰，政府要求無症狀及輕症者居家隔離，重症者再前往就醫。但是，印尼醫學協會如今呼籲改變政策，因為醫療負荷已稍微緩解，一些患者卻可能為了遵守居家隔離而錯失救治機會，形成醫院還有空病床，卻仍有許多人在家病逝的狀況。此外，許多民眾住在擁擠環境，根本無法落實隔離，反而造成家人染疫，促成病毒傳播。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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