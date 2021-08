塔利班奪阿富汗東部大城　官員開城投降！政府最後據點剩首都

▲塔利班份子在街頭巡邏。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗多個大城接連被塔利班組織攻佔,如今政府手中唯一控制的大城市,只剩下首都喀布爾。依據外媒最新消息,塔利班武裝份子現已進入靠近巴基斯坦邊境的大城賈拉拉巴德(Jalalabad),當地警察總部已被控制。

#Breaking :Taliban entered #Jalalabad city the capital of Nangarhar prvince… pic.twitter.com/sBZQDMGeat

綜合衛報、路透等外媒報導,隨著阿富汗第4大城馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)14日落入塔利班手中,這也意味著,除了首都喀布爾外,東部城市賈拉拉巴德是阿富汗政府控制的最後一座大城。然而到了15日上午,塔利班宣布,其武裝份子已進入賈拉拉巴德。

阿富汗官員15日證實,塔利班週日上午在未發生武裝衝突的情況下,控制賈拉拉巴德,因為當地省長向塔利班投降,「允許塔利班進入,是拯救平民性命的唯一方法。」另名西方安全官員也證實此一消息。

Time lapse video of the Taliban's offensive when it began taking over provincial capitals and provinces. pic.twitter.com/le6Sx8ZwYY