恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

▲象牙海岸在相隔25年後，再次出現伊波拉病毒案例。（圖／翻攝自WHO官網）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家象牙海岸（Côte d'Ivoire，又稱科特迪瓦）14日證實，境內出現自1994年來的首宗伊波拉病例，患者是來自鄰國幾內亞（Guinea）的18歲女性，她目前已被送往經濟首都阿必尚（Abidjan）的醫院接受治療。

綜合路透社與《衛報》報導，世界衛生組織（WHO）與象牙海岸衛生部證實，伊波拉病毒自25年前在象牙海岸絕跡後，再次在境內現蹤。衛生部長鄧巴（Pierre N'Gou Demba）指出，患者是一名幾內亞18歲女性，她在8月12日抵達阿必尚後出現發燒症狀，並被送往阿必尚醫院的加護病房（ICU）接受治療。

▲伊波拉病毒的致命性約為50%，患者初期會出現高燒、頭痛、腹瀉等症狀。（圖／翻攝自美國CDC官網）

幾內亞本週也通報出現首起馬堡病毒（Marburg virus）病例，該病毒的症狀與伊波拉高度相似，患者會有高燒、頭痛、上吐下瀉、出血等症狀，不過馬堡病毒的致死率約為80%，而伊波拉個案的致死率平均為50%。儘管如此，WHO在檢測了患者的病毒序列後表示，目前沒有跡象表明象牙海岸與幾內亞的病例有關。

鄧巴也透露，象牙海岸已將抗伊波拉病毒的疫苗分發給與患者有過接觸的人們，總理阿奇（Patrick Achi）也在14日上午召開了緊急會議，啟動包括追蹤患者接觸史等的應急計劃，因此人們不需要對疫情感到擔心。

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