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阿富汗第4大城淪陷！塔利班進逼首都　美增兵助撤離、英大使將離境

▲▼ 2013年，一架軍用直升機降落在阿富汗第二大城市坎大哈（Kandahar）的史密斯營（Camp Nathan Smith）。（圖／路透）

▲一架軍用直升機降落在阿富汗第二大城市坎大哈（Kandahar）的史密斯營（Camp Nathan Smith）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

激進組織塔利班（Taliban）在阿富汗接連攻佔多城，現已控制全境34省之中的24省。如今首都喀布爾幾乎陷入遭到包圍的狀態，美國下令增兵至5000人協助撤離，英國準備撤離駐阿富汗大使、停止在當地的外交活動，捷克14日也宣布撤離2名外交官等人。

綜合路透、美聯社報導，首都喀布爾（Kabul）如今受到塔利班南北夾擊，阿富汗第4大城、位在首都喀布爾北部的馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）已被拿下，也完全控制南方洛加爾省（Logar），武裝份子進駐距離喀布爾僅11公里的Char Asyab地區。

面對當地安全情勢惡化，美國總統拜登宣布，原先預定協助撤離美方人員的3000名士兵增至5000人。他同時警告塔利班，一旦美方受到任何威脅，將發動快速強大的軍事行動作為回應。

消息指出，英國政府擔憂喀布爾可能在數日內淪陷，目前正在準備撤離，外傳英國駐喀布爾大使勞里·布里斯托（Laurie Bristow）將於當地15日離開喀布爾。捷克政府14日證實，將撤離駐喀布爾2名外交官及多名工作人員，且協助捷克軍方的翻譯員等人員也將離境，專機將於未來數日起飛。

►塔利班攻來了！距離喀布爾剩11公里　平民湧進機場只求逃難
►塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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