　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

記者張靖榕／綜合外電報導

海地相隔11年再次爆發震動全國的規模7.2強震，14日上午重創大城萊凱（Les Cayes）及周遭區域，至少304死1800傷。事發後當地居民和記者紛紛紀錄現場慘況，到處都能看到廢墟景象，人們則從水泥碎塊和一團混亂中拉出受困者，包括女人和小孩。

此次災後同樣一片狼藉，在間歇性來襲的餘震中，前總理拉莫茲（Laurent Lamothe）在推特上傳一段影片。畫面中小船上載滿了人，但刻意和港邊維持距離，拉莫茲說，「船上的人都不想要下船」，深怕上岸後再遇到強震會無處可逃，而岸上的早晨市集，水果蔬菜和各種貨品都散落一地，桌子、磚台全垮。

「這個國家完蛋了，所有東西都壞了」，拉莫茲說海地所有的活動都在這個完全停止，他所到之處可以聽見人們絕望的聲音，地表裂出像蟒蛇身體那麼寬的大縫，市民的生存工具全毀，「難道這就是你說的奇蹟嗎，上帝？」

另一則影片顯示，外牆漆著粉色的屋子前房有一處疑似塌陷的空間，上頭被斷柱、鐵條和水泥碎塊重壓，男人們開鑿出一個洞口後，有人下去先將一名母親拉上來，接著就出她的小孩。母親獲救時全身癱軟，連站立都相當困難，意識也還未從震驚中恢復，該則影片被部分人轉傳，「我們需要更多人幫我們禱告。」
 

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
陳小春曝「3000塊賣掉弟弟」終生遺憾！　崩潰痛哭：找不回來
官員報告說出「3字」　蘇揆怒開罵一周內調離
基隆飲料店老闆嗆爆！有負評就扣薪…群組罵員工：休假不准趴趴走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」教堂、學校變廢墟

海地規模7.2強震227死　總理宣布：全國進入緊急狀態一個月

規模7.2地震…海地證實「已227人死亡」　餘震連發沒人敢回家

韓國女士官遭性騷自殺身亡　海軍予認定殉職…安葬顯忠院

塔利班攻來了！距離喀布爾剩11公里　平民湧進機場只求逃難

俄羅斯消防飛機土耳其南部出任務墜毀　機上8人喪生

快訊／海嘯警報發了！海地規模7.2強震　預報有3公尺巨浪侵襲

雪梨封城8週…確診數仍在飆新高　新南威爾斯州違反居家令罰10萬

海地「房屋整片全倒」…規模7.2地震早晨強襲　恐怖影片曝光

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「原音兄弟」製作人張暐弘求婚成功！　文慧如甜喊：謝謝你成為我的初戀❤

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」教堂、學校變廢墟

海地規模7.2強震227死　總理宣布：全國進入緊急狀態一個月

規模7.2地震…海地證實「已227人死亡」　餘震連發沒人敢回家

韓國女士官遭性騷自殺身亡　海軍予認定殉職…安葬顯忠院

塔利班攻來了！距離喀布爾剩11公里　平民湧進機場只求逃難

俄羅斯消防飛機土耳其南部出任務墜毀　機上8人喪生

快訊／海嘯警報發了！海地規模7.2強震　預報有3公尺巨浪侵襲

雪梨封城8週…確診數仍在飆新高　新南威爾斯州違反居家令罰10萬

海地「房屋整片全倒」…規模7.2地震早晨強襲　恐怖影片曝光

體驗「人生最紅的一日」！拿著酒杯逛法國薩瓦省酒莊　佐葡萄藤燻的臘腸

瑪莎拉蒂上半年全球熱銷10,800輛　市場超愛Ghibli、Levante

蝴蝶兒認「心態有點怪」想休息　拍肚子承諾：跟阿盛婚紗一定拍！

貓咪散步頭上「自帶光環」　模特兒走秀笑翻網：行光合作用？

Delta確診「生不如死痛苦」曝　醫：別以為死亡率低就不用擔心

BL男星不容易！鏡頭前DIY「廁所先打一次」　窒息式性愛瞬間痙攣

金融科技成主流！美國純網銀可預支工資　高盛、小摩「迎戰」投資　

母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

張惠妹罕見自拍「瘦出超尖V臉」！　神逆齡嫩肌狂吸15藝人暴動朝聖

呆萌幼犬轉眼間「臉頰都白了」　爸PO對比照淚喊：再陪10年好嗎？

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

國際熱門新聞

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

海地房屋整片全倒　7.2強震畫面曝

她驚見「男抱5歲女童」強吻狂晃

塔利班攻來了　離喀布爾剩11公里

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

韓女士官遭性騷自殺　海軍認定殉職

福原愛偷吃！華裔跳水女神挺腥夫受波及

更多熱門

相關新聞

海地超級強震　至少304死1800傷

海地超級強震　至少304死1800傷

海地西南部14日發生規模7.2強震，目前全國已進入緊急狀態，最新傷亡人數為至少304死、1800人受傷。主震發生後還有一系列餘震，全國多處教堂、飯店、學校和住家倒塌毀損。

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

即／海地規模7強震　深度10公里

即／海地規模7強震　深度10公里

關鍵字：

海地地震強震

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

《小學堂》小西瓜近況曝光！

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

《性生活》25cm是真的？女友解答

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

NVIDIA自爆「造假」　CEO騙過全世界

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面