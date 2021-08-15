母子慘困B1！海地7.2強震「房垮樓破洞」慘況曝　船載滿人拒靠岸

記者張靖榕／綜合外電報導

海地相隔11年再次爆發震動全國的規模7.2強震，14日上午重創大城萊凱（Les Cayes）及周遭區域，至少304死1800傷。事發後當地居民和記者紛紛紀錄現場慘況，到處都能看到廢墟景象，人們則從水泥碎塊和一團混亂中拉出受困者，包括女人和小孩。

此次災後同樣一片狼藉，在間歇性來襲的餘震中，前總理拉莫茲（Laurent Lamothe）在推特上傳一段影片。畫面中小船上載滿了人，但刻意和港邊維持距離，拉莫茲說，「船上的人都不想要下船」，深怕上岸後再遇到強震會無處可逃，而岸上的早晨市集，水果蔬菜和各種貨品都散落一地，桌子、磚台全垮。

「這個國家完蛋了，所有東西都壞了」，拉莫茲說海地所有的活動都在這個完全停止，他所到之處可以聽見人們絕望的聲音，地表裂出像蟒蛇身體那麼寬的大縫，市民的生存工具全毀，「難道這就是你說的奇蹟嗎，上帝？」

"Is this what you call a miracle, God?” former Haitian Prime Minister Laurent Lamothe is heard saying while showing video of Haiti in chaos. The country was devastated after a 7.2 magnitude earthquake hit this morning — an even larger Richter scale than the 2010 earthquake. pic.twitter.com/JCw1YuI1tV — CBS News (@CBSNews) August 14, 2021

另一則影片顯示，外牆漆著粉色的屋子前房有一處疑似塌陷的空間，上頭被斷柱、鐵條和水泥碎塊重壓，男人們開鑿出一個洞口後，有人下去先將一名母親拉上來，接著就出她的小孩。母親獲救時全身癱軟，連站立都相當困難，意識也還未從震驚中恢復，該則影片被部分人轉傳，「我們需要更多人幫我們禱告。」

