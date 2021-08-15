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海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」教堂、學校變廢墟

記者張靖榕／綜合外電報導

海地西南部14日發生規模7.2強震，目前全國已進入緊急狀態，最新傷亡人數為至少304死、1800人受傷。主震發生後還有一系列餘震，全國多處教堂、飯店、學校和住家倒塌毀損。

▲▼海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」居民街上哭喊狂奔。（圖／路透）

▲大城市多處變成廢墟。（圖／路透）

美國地質調查局（USGS）指出，7.2強震震央位於西部城市南聖路易斯（Saint-Louis-du-Sud）東北方12公里，深度10公里，連古巴和亞買加都能感受到搖晃。此次地震震源深度，比11年前造成逾22萬人死亡的「2010海地大地震」還淺，當時地震芮氏規模為7.0，震源深度為13公里。

▲▼海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」居民街上哭喊狂奔。（圖／路透）

▲民眾在尋找受困者。（圖／路透）

事發時間為當地14日上午8時30分，距離較遠的首都太子港搖晃劇烈，但目前尚未傳出重大災情。海地當局指出目前已累計304人死亡、1800受傷，災後緊急行動的救援隊伍，也因為馳援快速，而從殘磚斷瓦中發現多名受困的傷者。

據了解，目前倒塌或嚴重毀損的房屋至少949棟、教堂7間、飯店2間以及3所學校建築；其他受毀損影響但無重大危險的房屋723棟、監獄1所、醫院3間以及7所學校。所幸，港口、機場和通訊基礎設施並未受到太多影響。

新任總理亨利（Ariel Henry）第一時間搭機前往受災區域勘災，並宣布全國進入緊急狀態1個月。海地距離震央最近的大城市萊凱（Les Cayes），在這次災難中受創極深，城內眾多建築崩塌或主結構嚴重受損。

▲▼海地超級強震304死逾1800傷　「餘震一直來」居民街上哭喊狂奔。（圖／路透）

▲車輛被落磚砸凹，街上全是殘磚斷瓦。（圖／路透）

萊凱38歲市民賽門（Jean Marie Simon）指出，他看見人體一具具被從廢墟中拖出，現場混亂到難以看清是死人還是傷者，而地震發生後從市場拋下工作趕緊跑回家查看的他，在路上經過的每一處都能聽見哭喊聲。

賽門的妻子和2歲的孩子地震當時正在洗澡，情急之下只好裸著身體盡快跑到屋外避難，賽門趕到後把他的上衣脫下來給妻子穿，而妻子身後的家已經是一片廢墟。人們前往避難處避難，之後傳來陣陣餘震，驚恐的人們一次次哭喊著跑到大街上，「我腳到現在還在發抖。」

社群網站上漸漸開始出現事發當下的影片和照片，廢墟裡露出手腳，發現的人紛紛趕去將底下的受困者拉出，路上還有很多人受傷流著血等待急救，醫院也已經爆滿。搜救行動仍在進行中。

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