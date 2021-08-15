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規模7.2地震…海地證實「很多人死亡」　餘震連發沒人敢回家

▲▼2021/08/14海地地震，海地萊凱（Les Cayes）聖心天主堂倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地萊凱（Les Cayes）聖心天主堂倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

海地14日發生規模強烈地震，根據美國地質調查局（USGS）測定，震央位置在西部城市南聖路易斯（Saint-Louis-du-Sud）東北方12公里，深度10公里。海地新任總理亨利（Ariel Henry）已經證實，地震在多個地區造成人員傷亡。

上月20日才剛上台的亨利透過推特表示，這場「劇烈地震」已經在全國各地造成人員傷亡和巨大破壞。他承諾調動所有可用的政府資源協助救災，並且呼籲海地人在此刻應該團結起來。

美國地質調查局警告，這起地震「可能造成大量人員傷亡，並且廣泛造成災害」；此外，美國也一度針對海地發布海嘯預警，預報可能有3公尺大浪侵襲海地沿岸，不過很快就取消警報。

除了海地以外，鄰近加勒比海國家如古巴、牙買加也能感覺到明顯震感。歐洲地中海地震中心（EMSC）將地震測定為規模7.6，而古巴地震中心則測定為7.4。

地震發生後，社群網路上流傳大量房屋倒塌的影片和照片，顯示地震後現場塵土飛揚，滿地碎石瓦礫，街上一片狼藉。住在震央附近的居民克麗斯泰拉（Christella Saint Hilaire）向法新社表示，「很多房屋都倒了，許多人死亡，還有一些在醫院」、「大家都出來到街上，還不停發生餘震」。

海地民防機構主管官員錢德勒（Jerry Chandler）則向法新社表示，「我可以證實有人死亡，但我還不知道確切數字，我們正在蒐集更多資訊。」

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