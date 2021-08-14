海地「房屋整片全倒」…規模7.2地震早晨強襲　恐怖影片曝光

▲海地地震後街頭滿是瓦礫堆。（圖／翻攝自Twitter／下同）



記者王致凱／綜合報導

海地西部城市南聖路易斯（Saint-Louis-du-Sud）附近14日發生規模7.2地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層強震。根據網路上流傳的影像，地震發生後當地大量房屋被毀，街上滿是瓦礫堆，災情相當慘重。

Earthquake in Haiti of 7,2 this morning. Super sad for this news and hoping the people of Haiti are safe… Dominicans felt the aftershocks throughout he island so I’m guessing it may have cause important damages #haiti #earthquake #DominicanRepublic #USGS https://t.co/kNlXAxiIw6 pic.twitter.com/PCBlNtfElj — Greses (@Greses88) August 14, 2021

根據美國地質調查局測定，這起地震發生在南聖路易斯東北方12公里處，距離海地首都太子港（Port-au Prince）約130公里。網傳影片中可見，地震發生後海地街頭一片狼藉，空氣中瀰漫煙塵，街道兩旁房屋受創嚴重。

美國海嘯預警系統稍早前已經針對海地發布海嘯威脅預警，預報可能有浪高1公尺至3公尺程度的海嘯侵襲。

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