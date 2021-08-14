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海地「房屋整片全倒」…規模7.2地震早晨強襲　恐怖影片曝光

▲▼2021/08/14海地地震。（圖／翻攝自Twitter）

▲海地地震後街頭滿是瓦礫堆。（圖／翻攝自Twitter／下同）

記者王致凱／綜合報導

海地西部城市南聖路易斯（Saint-Louis-du-Sud）附近14日發生規模7.2地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層強震。根據網路上流傳的影像，地震發生後當地大量房屋被毀，街上滿是瓦礫堆，災情相當慘重。

根據美國地質調查局測定，這起地震發生在南聖路易斯東北方12公里處，距離海地首都太子港（Port-au Prince）約130公里。網傳影片中可見，地震發生後海地街頭一片狼藉，空氣中瀰漫煙塵，街道兩旁房屋受創嚴重。

美國海嘯預警系統稍早前已經針對海地發布海嘯威脅預警，預報可能有浪高1公尺至3公尺程度的海嘯侵襲。

▲▼2021/08/14海地地震。（圖／翻攝自Twitter）

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