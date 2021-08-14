快訊／阿拉斯加外海發生規模7左右地震　2周前剛發生8.1強震

記者王致凱／綜合報導

阿拉斯加外海當地時間14日清晨3時57分（台灣時間19時57分）發生規模7.0左右地震，震央在佩里維爾東南方117公里處，深度21公里。目前沒有發佈海嘯警報。

根據美國海嘯警報系統，這起地震規模7，不過沒有發佈海嘯預警。美國地質調查局原本將規模下修為6.4，不過現在已經再修正為6.9。震央位置在北緯55.266度、西經157.680度，震源深度21公里。

7月29日在相同海域位置附近也曾發生規模8.2地震，當時美國曾對關島等地發佈海嘯警報。