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雪梨封城8週…確診數仍在飆新高　新南威爾斯州違反居家令罰10萬

▲▼ 澳洲雪梨,封鎖,新冠肺炎。（圖／路透）

▲雪梨封城。（圖／路透）

文／中央社

澳洲新南威爾斯州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確診數屢創新高，首府雪梨邁入第8週封城之際，官員今天表示，將對州內違反居家令的民眾祭出更高的罰金。

新南威爾斯州今天公布，過去24小時新增466例染疫個案，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，警察將對違反居家令或是對接觸史追蹤人員說謊的民眾，祭出最高5000澳元（約新台幣10萬2500元）罰款。

貝雷吉克利安說：「我們必須接受這是新南威爾斯州從第一天以來面臨到最糟的情況，正因如此，很遺憾地，這也是澳洲陷入過最糟的情形。」

雪梨原訂在28日結束為期9週封城措施，隨著當地COVID-19疫情升溫，如期解封的可能性愈來愈低。當局曾商討，若有足夠人數接種疫苗且確診案例降低，可鬆綁部分限制措施。

貝雷吉克利安在記者會中表示：「我希望事情能夠好轉，但這就是Delta變異株的特性。我們會度過難關的，但9、10月將會非常艱辛。」

此外，針對未取得官方許可就進入州內部分區域的民眾，政府也祭出新的3000澳元（約新台幣6萬1500元）罰款。僅有因從事官方授權工作、房產檢驗或第二寓所緊急修繕等特定原因，才能得到離開居住地政府區域的官方許可。

澳洲國防部也將在下週開始，於國內第一大城雪梨部署更多軍方人員進行巡查，協助確保居民遵守封城規定。

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