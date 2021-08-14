他打完疫苗拿刀「切掉左邊睪丸」！護理師一聽原因傻眼：好同情他

▲男子接種完疫苗，竟然割去左側睪丸。（示意圖／Pixabay）



圖、文／鏡週刊

新冠肺炎持續肆虐全球，打疫苗仍是目前對抗疫情的解決之道，但國外有許多陰謀論者排斥接種。有護理師就分享一起誇張案例，他透露一名男子打完疫苗後，竟割了自己左側睪丸，因為他認為在施打過程中被植入晶片，且晶片還向下移動停至他的睪丸處。

綜合外媒報導，國外一名護理師@futurenurseut透過TikTok影片指出，這名自宮的病人認為自己被綁架強迫注射疫苗，且他認定在接種疫苗過程中體內被植入晶片，且晶片移動到睪丸處。他返家後，用刀片割開睪丸，獨自摸索晶片的藏身之處。

▼一名護理師分享，該名自宮的男病患割睪丸的經過。（翻攝TikTok）



在找尋的過程中，該男突然意識到自己血流不止，趕緊打電話叫救護車送醫。到院後他的睪丸順利進行縫合，之後被送往精神科醫治。據悉，替該男急救的醫護人員表示，他的動脈被劃傷，他除了割去的睪丸外，看起來相當正常，不過，該男卻透露，出院後要搬離現在的住處，因為有幫派在跟蹤他。

該護理師在TikTok分享的這則影片，觀看次數高達140萬，並表示「作為一名醫療專業人士，我感到非常同情他，但是我又有一種病態的幽默感，讓我不得不將此事分享出來」。



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