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影／生死一瞬間！美國超市開門營業「大規模坍塌」　震撼影片曝光

▲▼美國拉斯維加斯一間超市13日上午6時發生大規模坍塌意外。（圖／翻攝自克拉克郡臉書）

▲美國拉斯維加斯一間超市13日上午6時發生大規模坍塌意外。（圖／翻攝自克拉克郡臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯一間超市在開業時發生大規模的崩塌意外，現場畫面怵目驚心，崩塌時造成4人受傷，其中有3名街友被掩埋，不過幸好最後消防人員即時抵達現場，傷者在生命上並無大礙。

根據《美聯社》報導，拉斯維加斯克拉克郡（Clark County）的La Bonita超市於當地時間13日上午6時20分發生大規模崩塌，由於正值業者開門營業的時間，按照過去慣例須等待一段時間才會陸續有消費者上門，也因此崩塌時超市的人流並不算太多。

克拉克郡消防署長布羅德維爾（Steve Broadwell）表示，該間超市位於拉斯維加斯大道以東，消防人員即時趕到現場後從超市屋頂與木板中營救出1人，而他與另外3名傷者一起送往醫院治療。

當地攤商馬提爾（Michael Martial）回顧事發情況，「當超市建築從正面倒塌時，我正朝著商店走去，其中有3名無家可歸的街友受困在下面，其中有2個人有辦法自行離開，不過另一個可能就沒那麼幸運，他的後腦勺被擊中後血流不止，他渾身是血。」

馬提爾表示，他撥打911專線後，試圖幫助該名受傷的男子。

另一名販賣熟食的業者納瓦雷特（Adolfo Navarrete）表示，他與其他十幾名員工從大樓後面爬到安全處。

據悉，La Bonita超市位在一處興建於1979年的大型購物中心，裡面包含餐廳、服飾店、冰淇淋與美容用品店。布羅德維爾表示，其他商店在結構上並未遭到破壞，目前已移交給政府官員檢查建築內部結構的強度。

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