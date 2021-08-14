南韓女士官遭學長性騷！報告上級後「營區內死亡」　曾被下封口令

▲南韓一名女性中士遭性騷擾，正式提出上級報告的3天後，被發現陳屍宿舍。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

隸屬於南韓海軍第二艦隊的仁川某島嶼部隊發生性醜聞，一名中士A女於5月底在一家民營餐廳遭到部隊前輩、上士B男肢體性騷擾，事發後A女向士官長（南韓稱：主任元士）舉報，卻被要求不要對外聲張，兩個多月後，A女9日向指揮部正式提出報告，沒想到，3天後她竟被發現陳屍部隊宿舍。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，A女與B男同於海軍第二艦隊某部隊服役，今年5月27日在一家餐廳中，身為學長的上士B男假藉「看手相」的名義對中士學妹A女進行肢體性接觸，事發後A女隨即向士官長報告被害事實，但士官長不僅叫A女不要對外聲張，也只有口頭警告B男注意舉止，反而是A女被迫繼續與加害人在同一個部隊工作，B男還常憑藉他的上士軍階排擠、刁難A女，造成她巨大心理壓力。

▲南韓軍隊內，女性軍人遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

A女在事發2個多月後，於8月7日向指揮部透露自己的受害情事，並下定決心在9日正式進行上級報告，海軍軍事警察11日針對B男以軍人等身分的強制猥褻嫌疑正式立案調查，沒想到，被害人12日卻被發現陳屍宿舍。軍方推測A女士應是極端地選擇了輕生，由於家屬拒絕驗屍，遺體已經直接交還家屬並進行喪禮。

海軍14日經會議後表示，根據「與公務有相當大的因果關係而輕生死亡者」可以殉職處理的相關規定，認定受害的中士A女為殉職身亡，預計15日出殯後將安葬於國立大田顯忠院（似於台灣的忠烈祠），而性騷擾事件後續調查將著重在B男的罪行與是否曾進行二次加害。被害人喪生2天之後的14日，海軍普通軍事法院對加害人進行拘留前審問，審訊結束後下達拘捕令。

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