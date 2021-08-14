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慘！東京2萬↑確診者等嘸病床　病情惡化也只能靠「家用製氧機」

▲▼東京都品川車站。（圖／路透）

▲東京目前有高達2萬多確診病患等不到病床。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京14日新增5094例確診，然而面對不斷飆升的確診人數，當地醫療系統早就不堪負荷，無症狀或是輕中症患者只能待在家中隔離休養，日前更屢次傳出有確診病患在家或防疫旅館隔離時，病情突然惡化，但卻錯過黃金治療時機，進而導致身亡的案例。根據13日的最新數據，目前東京染疫卻等不到病床只能在家休養的病患已經高達2萬1723人。

根據NTV NEWS24報導，由於東京病床極度緊繃，許多患者只能被轉送至隔壁縣的醫院，然而如今受到首都圈疫情全面擴大影響，就連東京周遭其他縣的病床數都已經不足以消化大量病患。據悉，東京一名30多歲的重症患者上了救護車後沿路被拒收，只有40公里外、位於神奈川的東海大學醫學部附設醫院才願意收治他。

▲▼ 新冠疫情,日本,東京。（圖／路透）

▲首都圈疫情失控，不只東京，就連周遭地區的病床也快要滿床。（圖／路透）

東海大學醫學部附設醫院的醫師守田誠司透露，「我們從8月4日起增設了10到20床的重症病床，但是因為重症患者突然暴增，因此現在也幾乎是滿床的狀態，可以說是非常危險的情況。」該院目前設有的36床幾乎滿床，未來可能還要再增加8床。

守田誠司表示，有別以往容易引發重症的高齡患者，最近不是高齡、也沒有基礎疾病的重症患者正在增加。東海大學醫學部附設醫院中大部分的確診患者，反而是30歲至59歲的青壯年。

根據13日的最新數據顯示，東京都目前在家進行隔離治療的確診患者高達2萬1723人，其中部分人因為等不到病床，就算血氧濃度不足，也只能先待在家中等候。事實上，根據規定，血氧濃度若是未達96%，就必須住院，但目前東京都的醫療情況嚴峻，因此當地保健所也開始與上門服務的照護業者進行合作，親自到確診患者家中，替病患測量體溫與血氧濃度，並在必要時提供供氧服務。

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