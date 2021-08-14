　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登決定從阿富汗撤軍，塔利班組織迅速攻下多個城市，讓20年來美軍在當地投入的成果功虧一簣。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

武裝組織塔利班近期趁外國部隊撤出阿富汗，迅速在當地連下數城，這很可能成為美國總統拜登執政上的一個汙點，但他堅信撤回美軍是正確決定，並認為輿論站在他這一方。

美國自2001年911恐攻事件發生後，對阿富汗的蓋達組織（al-Qaeda）和塔利班（Taliban）發動戰爭，20年來共投入2兆美元、損失近2500條人命。隨著塔利班近日以迅猛之勢攻下兩座大城、進逼首都喀布爾（Kabul），美國投入的資源，數天內就前功盡棄。

法新社報導，美國在野的共和黨人就此抨擊拜登並不難想見，但拜登同時也面臨今年一月上任以來最猛烈的媒體批判，電視頻道還把阿富汗潰敗的畫面與他一個多月前所說「塔利班蹂躪一切且占領全國的可能性極小」這番話並置。

「華盛頓郵報」一篇不假辭色的社論指出，拜登讓阿富汗20年來的實質進展陷入風險。舉例來說，塔利班過去執政時禁止女孩受教育，但自2001年以來，阿富汗教育上的性別平等頗有進展，女生人數從零成長到去年占950萬名學生總數的39%。

華郵寫道：「阿富汗人的人生被毀或性命丟失，都會算在拜登的（政治）遺產之內，就像他所做的決定或許能省下的錢和挽救的人命一樣。」

拜登認為，美國早就達成擊敗蓋達組織的主要目標，還協助訓練了30萬名阿富汗軍人，已經仁至義盡。他10日說：「他們（阿富汗人）必須為自己而戰，為自己的國家而戰。」

但阿富汗事務專家魏爾德（Andrew Wilder）說，拜登政府本可花更多時間為可預見的效應做準備，而目前並非「有秩序且負責任地撤軍」。

魏爾德表示：「我認為很難不做出這樣的結論：不是美國撤軍本身，而是撤軍的方式在整件事中起了關鍵作用。」

雖然塔利班還是不得民心，但美國撤軍一事營造出「勢不可免」的氛圍，挫傷阿富汗人的鬥志。魏爾德說：「在我看來，心理因素是我們先前沒有充分考慮到的。」

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，拜登放任一場「大規模、可預見且可防範的災禍」發生；前總統川普也在聲明中譴責這場「悲劇性的混亂」，還寫道「想我了沒有？」，但他自己也在去年2月與塔利班達成協議，展開撤軍。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
《聲林之王3》驚見金曲獎歌手參賽　一旁選手：怎麼比啊
人妻約砲被抓包　加碼「揪玩換妻」老公驚呆
出國玩才發現「台灣超商很神」　PTT一面倒推「這項服務」
野馬男飆撞孝女！家貧休學打工貼補家用+賺學費
快訊／野馬男移送「搖下車窗比中指」　撞飛21歲女無悔意
忘記今天是七夕！人夫男星急補「轉帳明細」　網一看金額全服
快訊／改裝F-16V戰機聯胺外洩　漢翔8工人緊急送醫
柚香券2.0來了！買文旦「500送100」　電商平台也有份
北市確診「深夜裡的法國手工甜點」待10分鐘　12人採檢結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本逢「數十年最暴雨」！廣島縣知事下最後通牒：今晚一定要避難

吉娃娃摔落失去生命跡象　德國警「口對鼻人工呼吸」暖救回

影／生死一瞬間！美國超市開門營業「大規模坍塌」　震撼影片曝光

慘！東京2萬↑確診者等嘸病床　病情惡化也只能靠「家用製氧機」

疫情嚴峻！台灣人屢次「帶檳榔」遊土耳其遭羈押　案情不單純

「血栓疑慮」AZ疫苗沒人打？南韓開放30至49歲打殘劑　最後只能丟掉

32歲已是12孩子的媽　她曝驚人開銷！被問「還要生嗎」回1句網炸了

塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

人夫煮飯忘記按開關！老婆看到「一鍋生米」　暴怒直接揍斷他6顆牙

南韓「女排姊妹花」被迫海外討生活　持刀霸凌！遭全面封殺斷生路

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

暴雨淹水！凱門鱷興奮衝陽台玩　馬麻喊名字牠S型快速游：我來了

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

日本逢「數十年最暴雨」！廣島縣知事下最後通牒：今晚一定要避難

吉娃娃摔落失去生命跡象　德國警「口對鼻人工呼吸」暖救回

影／生死一瞬間！美國超市開門營業「大規模坍塌」　震撼影片曝光

慘！東京2萬↑確診者等嘸病床　病情惡化也只能靠「家用製氧機」

疫情嚴峻！台灣人屢次「帶檳榔」遊土耳其遭羈押　案情不單純

「血栓疑慮」AZ疫苗沒人打？南韓開放30至49歲打殘劑　最後只能丟掉

32歲已是12孩子的媽　她曝驚人開銷！被問「還要生嗎」回1句網炸了

塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

人夫煮飯忘記按開關！老婆看到「一鍋生米」　暴怒直接揍斷他6顆牙

南韓「女排姊妹花」被迫海外討生活　持刀霸凌！遭全面封殺斷生路

羅嘉翎曝「想開咖啡廳」！七夕驚喜現身　江聰淵喜喊：歡迎來宜蘭

日本逢「數十年最暴雨」！廣島縣知事下最後通牒：今晚一定要避難

KTV唱歌走錯包廂　還吃水餃！她默默逃跑「被問1句話」尷尬了

香港「民陣」傳解散　臨時召集人：15日下午交代決定

飛盤2玩法！德牧「空中旋轉」花式接住　阿金甩頭傻傻自嗨

《賀先生的戀戀不忘》胡意旋甜美笑容讓人秒戀愛　親授3招美齒秘訣

2柴犬爭一球「原地石化」　奴才笑：過時的假狗挑戰？

承襲葉總教學風格　黃亦志：溝通很重要

米克斯犬洗澡秒變黑板　背上「超無奈心聲」笑翻網：是再啦！

快訊／國1高雄五甲段拖板車急剎　恐怖鐵管射進駕駛艙

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

莫德納公司道歉了　南韓直搗總部催貨有效

隱居洞穴20年　他為打疫苗下山了

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

她Zoom開會到一半　遭孩開槍爆頭慘死

泰國醫護加打第3劑BNT　鼻孔出血慘死

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

他學《3個傻瓜》花2年DIY直升機　試飛瞬間遭螺旋槳爆頭

福原愛偷吃！華裔跳水女神挺腥夫受波及

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」腦損

「證件妹」吳佳穎紅到日本！日網暴動：台版橋本環奈

更多熱門

相關新聞

美支持立陶宛挺台　外交部：全球民主陣營領袖風範

美支持立陶宛挺台　外交部：全球民主陣營領袖風範

針對美副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今與立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話時，表明美方支持立陶宛與台灣發展互惠關係，我國外交部表示，感謝美國展現全球民主陣營領袖風範，在民主國家面對專制政體脅迫時，公開且堅定表達支持。

美國加碼贈南韓40萬劑嬌生疫苗

美國加碼贈南韓40萬劑嬌生疫苗

美科技股吹起輪動風！　專家建議ETF這樣挑

美科技股吹起輪動風！　專家建議ETF這樣挑

醫曬出「美國恐怖數據」　坦言：沒必要挑疫苗

醫曬出「美國恐怖數據」　坦言：沒必要挑疫苗

美密西西比ICU爆滿「停車場蓋病房」

美密西西比ICU爆滿「停車場蓋病房」

關鍵字：

美國阿富汗撤軍塔利班北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

《小學堂》小西瓜近況曝光！

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面