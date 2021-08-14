塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

▲美國總統拜登決定從阿富汗撤軍，塔利班組織迅速攻下多個城市，讓20年來美軍在當地投入的成果功虧一簣。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

武裝組織塔利班近期趁外國部隊撤出阿富汗，迅速在當地連下數城，這很可能成為美國總統拜登執政上的一個汙點，但他堅信撤回美軍是正確決定，並認為輿論站在他這一方。

美國自2001年911恐攻事件發生後，對阿富汗的蓋達組織（al-Qaeda）和塔利班（Taliban）發動戰爭，20年來共投入2兆美元、損失近2500條人命。隨著塔利班近日以迅猛之勢攻下兩座大城、進逼首都喀布爾（Kabul），美國投入的資源，數天內就前功盡棄。

法新社報導，美國在野的共和黨人就此抨擊拜登並不難想見，但拜登同時也面臨今年一月上任以來最猛烈的媒體批判，電視頻道還把阿富汗潰敗的畫面與他一個多月前所說「塔利班蹂躪一切且占領全國的可能性極小」這番話並置。

「華盛頓郵報」一篇不假辭色的社論指出，拜登讓阿富汗20年來的實質進展陷入風險。舉例來說，塔利班過去執政時禁止女孩受教育，但自2001年以來，阿富汗教育上的性別平等頗有進展，女生人數從零成長到去年占950萬名學生總數的39%。

華郵寫道：「阿富汗人的人生被毀或性命丟失，都會算在拜登的（政治）遺產之內，就像他所做的決定或許能省下的錢和挽救的人命一樣。」

拜登認為，美國早就達成擊敗蓋達組織的主要目標，還協助訓練了30萬名阿富汗軍人，已經仁至義盡。他10日說：「他們（阿富汗人）必須為自己而戰，為自己的國家而戰。」

但阿富汗事務專家魏爾德（Andrew Wilder）說，拜登政府本可花更多時間為可預見的效應做準備，而目前並非「有秩序且負責任地撤軍」。

魏爾德表示：「我認為很難不做出這樣的結論：不是美國撤軍本身，而是撤軍的方式在整件事中起了關鍵作用。」

雖然塔利班還是不得民心，但美國撤軍一事營造出「勢不可免」的氛圍，挫傷阿富汗人的鬥志。魏爾德說：「在我看來，心理因素是我們先前沒有充分考慮到的。」

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，拜登放任一場「大規模、可預見且可防範的災禍」發生；前總統川普也在聲明中譴責這場「悲劇性的混亂」，還寫道「想我了沒有？」，但他自己也在去年2月與塔利班達成協議，展開撤軍。

With Taliban’s rapid advance, many women in Afghanistan are fleeing their homes, fearing murder, rape and forced marriage. pic.twitter.com/p4uSMiLIXy — DW News (@dwnews) August 13, 2021

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