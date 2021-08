塔利班橫掃多城！直逼阿富汗首都　撤軍恐成拜登「執政汙點」

▲美國總統拜登決定從阿富汗撤軍,塔利班組織迅速攻下多個城市,讓20年來美軍在當地投入的成果功虧一簣。(圖/路透)

文/中央社華盛頓13日綜合外電報導

武裝組織塔利班近期趁外國部隊撤出阿富汗,迅速在當地連下數城,這很可能成為美國總統拜登執政上的一個汙點,但他堅信撤回美軍是正確決定,並認為輿論站在他這一方。

美國自2001年911恐攻事件發生後,對阿富汗的蓋達組織(al-Qaeda)和塔利班(Taliban)發動戰爭,20年來共投入2兆美元、損失近2500條人命。隨著塔利班近日以迅猛之勢攻下兩座大城、進逼首都喀布爾(Kabul),美國投入的資源,數天內就前功盡棄。

法新社報導,美國在野的共和黨人就此抨擊拜登並不難想見,但拜登同時也面臨今年一月上任以來最猛烈的媒體批判,電視頻道還把阿富汗潰敗的畫面與他一個多月前所說「塔利班蹂躪一切且占領全國的可能性極小」這番話並置。

「華盛頓郵報」一篇不假辭色的社論指出,拜登讓阿富汗20年來的實質進展陷入風險。舉例來說,塔利班過去執政時禁止女孩受教育,但自2001年以來,阿富汗教育上的性別平等頗有進展,女生人數從零成長到去年占950萬名學生總數的39%。

華郵寫道:「阿富汗人的人生被毀或性命丟失,都會算在拜登的(政治)遺產之內,就像他所做的決定或許能省下的錢和挽救的人命一樣。」

拜登認為,美國早就達成擊敗蓋達組織的主要目標,還協助訓練了30萬名阿富汗軍人,已經仁至義盡。他10日說:「他們(阿富汗人)必須為自己而戰,為自己的國家而戰。」

但阿富汗事務專家魏爾德(Andrew Wilder)說,拜登政府本可花更多時間為可預見的效應做準備,而目前並非「有秩序且負責任地撤軍」。

魏爾德表示:「我認為很難不做出這樣的結論:不是美國撤軍本身,而是撤軍的方式在整件事中起了關鍵作用。」

雖然塔利班還是不得民心,但美國撤軍一事營造出「勢不可免」的氛圍,挫傷阿富汗人的鬥志。魏爾德說:「在我看來,心理因素是我們先前沒有充分考慮到的。」

參議院共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)表示,拜登放任一場「大規模、可預見且可防範的災禍」發生;前總統川普也在聲明中譴責這場「悲劇性的混亂」,還寫道「想我了沒有?」,但他自己也在去年2月與塔利班達成協議,展開撤軍。

With Taliban’s rapid advance, many women in Afghanistan are fleeing their homes, fearing murder, rape and forced marriage. pic.twitter.com/p4uSMiLIXy