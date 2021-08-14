32歲已是12孩子的媽　她曝驚人開銷！被問「還要生嗎」回1句網炸了

▲ 邱奇共懷孕11次，其中1次流產，1次生下3胞胎。

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國堪薩斯州一名女子經常在TikTok上傳子女的可愛影片，累積超過180萬粉絲，不過她走紅很大的原因是，現年32歲的她已經是12個孩子的母親，每周花在食品和尿布上的金額令眾多網友感到佩服。面對是否打算繼續生的問題時，她也並不否認，意外掀起大批網友熱議。

《太陽報》報導，住在堪薩斯州阿肯色城的邱奇（Britni Church）剛滿16歲便生下她和前夫的大兒子克里茲曼（Crizman），此後又生了4個孩子。二人離婚後，邱奇2012年意外懷上第6個孩子，接下來3年間獨力撫養他們，直到2014年認識現任丈夫克里斯（Chris），二人生了6個孩子。

這名全職媽媽今年7月才生下最小的女兒羅溫（Rowyn），日前將女兒可愛的模樣分享到TikTok，引來一名粉絲問道，「她好可愛，恭喜！這是第12個孩子，妳還打算生下一個嗎？」邱奇則語帶保留地回應，「她會是我們的最後一個嗎？我想是的，但不是100%確定。」

她的回應引來正反論戰，影片已累積20萬觀看。有網友語氣直接地要她「別再生了」，有人質疑她為何繼續生孩子，「我喜歡孩子，但妳不累嗎？妳只是喜歡懷孕」、「你們拿了一堆政府補助吧」、「地球正在死去」。不過大多數網友留言都展現對她的支持，「這是不是最後一胎跟你們有關係嗎」、「她就只是分享影片而已，別干涉她好嗎」。

邱奇和克里斯每周在食品雜貨上的花費相當於230英鎊（約新台幣8872元），包括5盒麥片、66瓶牛奶和600片尿布。當被問及未來是否會選擇永久避孕，以及她究竟如何撫養這麼多孩子，邱奇則未多做回應。

▲▼ 邱奇一家大合照。（圖／翻攝自Instagram、TikTok）

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast