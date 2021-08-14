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南韓「女排姊妹花」被迫海外討生活　持刀霸凌！遭全面封殺斷生路

▲▼南韓排球雙胞胎姐妹花李在英、李多英包出霸凌醜聞，被南韓排協全面封殺。（圖／翻攝自IG／@davely_____j）

▲南韓排球雙胞胎姐妹花李在英、李多英爆出霸凌醜聞，被南韓排協全面封殺。（圖／翻攝自IG／@davely_____j）

記者張寧倢／編譯

曾被讚為南韓「排球女神」的雙胞胎姊妹花李在英、李多英，現年24歲的她們原本有著大好前程，卻在年初被爆料曾多次霸凌，出手毆打或持刀威脅同學，聲譽跌入谷底已無法在韓國排球圈立足，最近希臘球團PAOK塞薩洛尼基在官網上更新了姊妹倆的球員介紹，再度引起南韓輿論一陣憤慨。

▲▼南韓職業排球女選手李多英爆出霸凌醜聞。（圖／CFP）

▲南韓職業排球女選手李多英被爆料拿著水果刀威脅同學。（圖／CFP）

綜合《韓聯社》、《體育首爾》報導，原所屬球隊「仁川興國生命」將李在英、李多英除名後，南韓排協也祭出無限期禁賽職排聯賽與國家隊的處分，相當於讓她們永遠退出南韓排球圈，接著就傳出兩人將轉往國外發展的消息。最近，希臘球團PAOK塞薩洛尼基的官網球員名單中，卻大大刊登了李在英、李多英的簡介，還稱李在英是「球隊史上最優秀的球員」，也再度引發南韓社會嚴厲批評。

報導指出，由於國際排球資訊網站Volleybox也有修改希臘PAOK球隊官網的權限，新增李在英、李多英球員簡介的很可能是球迷，不是球團的官方正式宣告。據悉，PAOK官網13日上午之前已經將姊妹倆的資料移除，而且因為國際排球總會（FIVB，簡稱國際排聯）將5月中旬到10中旬訂為「國際大賽期間」，女選手國際轉會最快也要等到9月17日才能核發國際轉會同意書（ITC）。

希臘PAOK塞薩洛尼基今年5月前只有簽下來自西班牙與法國的2名外籍球員，名單中並無李在英姊妹。不過，在霸凌醜聞爆發後，昔日的排球姊妹花在南韓已引起公憤，南韓排協也公開表示，「排協不會向發生校園霸凌爭議的李在英與李多英核發ITC。」

一位FIVB認證的經紀人表示，雖說不能提前發放ITC，但姊妹倆很有可能繞過南韓排協，直接透過FIVB申請國際轉會，只是無法預測何時能取得ITC，若PAOK已100％確定要納入李在英姊妹，也可以先讓兩人到希臘加入球隊訓練。但根據《韓聯社》指出，PAOK本季訓練已經開始，但李在英、李多英並未加入球隊訓練。南韓排協事務處長趙永九（音）認為，繞過排協直接向FIVB申請ITC的前例不多，也不容易成功。

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