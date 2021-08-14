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南韓疫苗接種大出包！　10人各打完「1整瓶輝瑞」相當5倍劑量

▲▼南韓警消依安排接種新冠疫苗，卻連續傳出2起嚴重副作用案例。（示意圖／路透社）

▲ 南韓清州有10人被注射一整瓶輝瑞疫苗。（是意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓新冠疫苗接種發生重大疏失，忠清北道清州市一家醫療機構過量施打疫苗，多達10名接種者各自被注射一整瓶輝瑞疫苗，而一瓶輝瑞疫苗原先可供5至6人接種。

《韓聯社》報導，根據忠清北道當局14日說法，清州市清原區一家提供新冠疫苗接種的民間醫療機構12至13日間為10名接種者施打達正常劑量5至6倍的輝瑞疫苗。一瓶輝瑞疫苗可供5至6人接種，醫護人員卻將為他們各注射整整一瓶。

院方事後發現有異，趕緊聯絡這10名接種者。清原區保健所等防疫當局人員持續監測他們返家後是否有異常反應，目前僅部分接種者出現常見疫苗副作用，包括頭痛、發燒等輕微症狀，但他們大多感到心理不安，認為應安排住院觀察，指責當局後續處理措施不足。

忠清北道相關人士則表示，13日下午較晚才得知狀況，已經向疾病管理本部通報，由於明顯是醫療機關疏失，將尊重接種者意願，協商是否安排住院。

事實上，南韓此前也曾發生類似事件，全羅北道扶安郡一家醫療機構6月10日至11日間為5名接種者分別注射達正常劑量5倍的嬌生疫苗，事後5人皆住進綜合醫院觀察，所幸沒有太大異狀。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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