美密西西比單日激增4400例　ICU爆滿「停車場蓋病房」只能再塞50床

▲美國密西西比州疫情激增,密西西比大學醫院車停車場改建成野外醫院,預計能多收治50床新冠患者。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國新冠疫情難控,東南部密西西比州情況嚴峻,上周平均每天近2700例確診,7天以來激增54%,在12日更飆破單日4400多起的新增感染病例、20人死亡。1500多名住院病患讓醫療能量達到緊繃狀態,將近400個加護病房床位全數額滿,還有醫院被迫在停車場搭建臨時病房,但這也只能再多50床。

根據《華盛頓郵報》報導,密西西比州衛生官員11日警告,新冠患者激增之下,醫護工作者與重症加護病房(ICU)床位的短缺,已經將州醫療系統逼迫到「失靈」的邊緣,亟需聯邦政府介入支援,目前密西西比將近400張ICU病床全部額滿,不僅是病床使用率創新高,呼吸機的使用數量也超過了去年最嚴重的冬季高峰。

《密西西比自由報》(Mississippi Free Press)記者朱丁(Nick Judin)在推特上發布一張照片寫道,密西西比大學醫院的停車場將臨時搭建野外醫院,預計能再增加50張新冠床位,「這是密西西比州面對醫院系統失靈之前最後的權宜之計之一。」據報導,密西西比州的疫苗接種率是全美次低,只有35%的民眾完整接種,州衛生官員表示,目前住院患者多達97%都沒有接種疫苗。

Mississippi, this is where we are. Fifty beds will be installed here in a concrete garage. The federal government will send overflow medical professionals to staff it. One of the last stopgaps between Mississippi and hospital system failure. pic.twitter.com/6Nj7e87qZZ