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36年遲來的團圓　尋人高手吳孟宇幫「死而復生」的婦女與家屬相認

▲家屬相約進行指認，確實是走失的65歲的鄒女，相隔36年團圓相逢令家屬欣喜不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲家屬相約進行指認，確實是走失的65歲的鄒女，相隔36年團圓相逢令家屬欣喜不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

尋人高手吳孟宇，發現1名婦人1985年在台北市士林路倒而被發現，婦人沒有任何證件，無法查證身分也等不到家屬出面指認，安置機構36年，吳員經1個多月比對數百筆資料，在8月中旬終於查得台中霧峰走失之鄒姓婦人協尋記錄，經家屬相約進行指認，確實是走失的65歲的鄒女，相隔36年團圓相逢令家屬欣喜不已。

台南市麻豆分局防治組巡佐吳孟宇，在2021年7月於系統中查找資料時，突然被一筆通報吸引了目光，該通報係一名婦人，於1985年在台北市士林區街道因路倒而被發現，當時婦人身上沒有攜帶任何證件，無法查證身分也等不到家屬出面指認，後續僅能由台北市政府社會局將其暫時安置於機構，36年來轉介至多個機構，目前安置在花蓮。

吳員歷經1個多月時間，比對數百筆資料，終於在8月中旬終於查得一筆於台中市霧峰區走失之鄒姓婦人協尋記錄，並依據紀錄所留下資料聯繫上霧峰區的家屬相約進行指認，個案姊姊接獲電話並得知妹妹可能還活著的消息時，便欣喜若狂地向家人們傳達這個好訊息，弟弟在接到通知後也立刻決定前來一齊進行指認，經過幾天望眼欲穿地等待，終於來到指認當天，而鄒姓婦人的身世之謎也即將解開。

▲家屬相約進行指認，確實是走失的65歲的鄒女，相隔36年團圓相逢令家屬欣喜不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當看到照片的瞬間，鄒女姐姐當下便立刻紅了眼眶，而弟弟則是一直盯著照片久久不語，但握著照片微微顫抖的雙手顯示出他內心的不平靜，過了好一段時間，姐姐才用哽咽的聲音說出了鄒女的故事。原來走失之鄒姓婦人（55歲、已婚、育有1女），鄒姓婦人於家中排行第二，小時候因家境不好，為了分攤父母經濟壓力，國中畢業後便獨立離家於工廠工作，但不知何原因，鄒女出現各種異常行為，不僅會獨自外出四處遊走，情緒更是十分不穩定，時常一下子哭一下子笑，變化起伏十分劇烈，父母為了女兒找遍了各種方法卻仍無法解決，無奈之下，為了讓女兒生活有個重心並有人陪伴及照顧，便協助找對象結婚生子，但就在29歲生下女兒那年，鄒女突然離家失聯，手足及夫家找遍了各地仍遍尋不著，夫家對於鄒姓婦人獨自留下小孩而離家出走一事無法諒解，向警方報案滿7年後即向法院宣告死亡。女方家人因向夫家隱瞞鄒女有精神障礙一事，對於鄒女被宣告死亡也只能默默接受。如今經過了36年的等待，原本已不抱任何期待的眾人，聽到這奇蹟般的消息，全都激動得不能自已，他們決定要把妹妹接回家，好好彌補這36年失去的時光。

▲家屬相約進行指認，確實是走失的65歲的鄒女，相隔36年團圓相逢令家屬欣喜不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局分局長邱顯良知悉案情後，立刻督請吳員協助後續鄒女與家人團聚事誼，因為疫情期間，安置機構暫不開放外人探訪，麻豆分局便主動提供機構電話，讓家屬能聯繫機構與鄒女以電話或視訊等其他方式進行互動，並同時函文給台北市政府及台中市政府社會局，希望社會局能儘早安排，協助一家人早日團圓，而社會局也承諾，將會盡全力進行協助並恢復鄒女身分。家屬對於警方能積極為民服務，並協助尋獲最親愛的妹妹感到十分感激，對於他們來說能找回失散多年妹妹便是給已故父母最大的交代。

麻豆警分局長邱顯良也表示，倘若家中有身心狀況不佳之家人，應多關心其身體特徵及活動範圍，必要時在衣物繡上相關聯繫方式，俾利員警受理後，能即時查明身分，協助返家，也鼓勵同仁能多發揮同理心，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

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