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「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

▲▼「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈。（圖／吳佳穎、橋本環奈IG）

▲日本網友狂讚吳佳穎是台版橋本環奈。（圖／吳佳穎、橋本環奈IG）

記者王佩翊／編譯

有「射擊甜心」稱號的台灣女子射擊選手吳佳穎在東京奧運女子25公尺手槍項目奪得第5名佳績，除了精湛的技術外，她甜美的外表更是時常成為外界矚目的焦點。吳佳穎日前在個人社群網站上po文感謝父母與教練，相關內容更是直接紅到日本去，吸引日媒報導，並以「名門大學畢業生」稱呼吳佳穎，就連日本網友也為其瘋狂。

▲▼「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈。（圖／吳佳穎IG）

▲有日本網友在看射擊比賽時，被吳佳穎的美貌吸引，還特地上網搜尋。（圖／吳佳穎IG）

日媒《體育報知》13日特別專文報導了吳佳穎，文中提到，出身於名門大學的射擊選手吳佳穎此次代表台灣出戰奧運，她一共參加了10公尺空氣手槍射擊項目與25公尺手槍射擊項目，儘管25公尺手槍射擊並非吳佳穎的主攻項目，但她最終仍然拿下第5名的好成績。

▲▼吳佳穎1篇貼文紅到日本 日網友暴動：請去演007！。（圖／日本雅虎）

▲日媒特地報導吳佳穎，並稱她是名門大學畢業的奧運選手。（圖／日本雅虎）

報導一出後，吳佳穎的甜美外貌隨即引發熱議。網友紛紛表示，「選手竟然這麼漂亮，台灣真的好多美女，希望妳以後也能繼續加油」、「光是台灣人這點，就讓人想替她加油」、「日本沒有轉播她的比賽，好可惜喔」、「師範大學是非常優秀的大學喔，竟然還是奧運選手」、「我看這場比賽的時候，就是因為太可愛了，還特地去搜尋她」、「我還以為是橋本環奈拍新電影了」等。

▲▼吳佳穎1篇貼文紅到日本 日網友暴動：請去演007！。（圖／日本雅虎）

▲▼吳佳穎1篇貼文紅到日本 日網友暴動：請去演007！。（圖／日本雅虎）

▲吳佳穎的甜美外貌與射擊技術吸引日本網友討論。（圖／日本雅虎）

報導提到，吳佳穎在自己的IG上傳了參加臺灣師範大學畢業典禮時與父母的合照，同時公開了感謝文。她在文中表示，「我要感謝我生命中最重要的兩個人，就是我的父母。」談到童年時期的自己，吳佳穎直言，「從小我就是一個很活潑的小孩。」而對於這樣好動的她，父親則是從小就經常將她送去參加各種動態社團，例如空手道、武術、舞蹈以及跆拳道，而這因如此，才造就了吳佳穎不服輸的個性。

她提到，「高二開始接觸射擊，吳媽更是不曾喊過辛苦的陪我搭捷運轉接駁車，然後再走路到現代五項的射擊訓練場地訓練，還有北上參加國內的各場比賽。」感謝父母對她成長路上的付出。她同時也感性表示，「上了大學離開家鄉後，才知道家裡其實是最溫暖的地方，尤其時常出國比賽，也是因為疫情的關係，將近半年沒能好好陪伴家人，雖然快要可以回家了，但還是希望你們能身體健康！」

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