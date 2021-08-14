她Zoom開會到一半…遭幼童「持槍爆頭」慘死！　同事目擊全程嚇壞

▲美國一名母親在家視訊開會時，意外遭孩子開槍打死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名女子在家透過視訊會議軟體Zoom開會時，突然傳來一陣槍響，結果女子瞬間倒地死亡，而她剛學會走路的孩子就站在她身後。警方調查後發現，竟然是女子的丈夫將上膛的手槍隨意放置，才會讓孩子意外開槍打死自己的母親。

根據CNN報導，佛州阿爾塔蒙特斯普林斯（Altamonte Springs）警方12日在臉書發文指出，現年21歲的林恩（Shamaya Lynn）11日在家透過視訊會議軟體Zoom開會時，她剛學會走路的孩子突然出現在背景中，接著傳來一陣槍響，林恩瞬間倒地消失在畫面中，和她開會的同事全部嚇壞，立刻打電話報警。

警方表示，林恩因頭部中彈，緊急送醫後仍宣告不治，而經過調查發現，原來是林恩的丈夫將已經上膛的手槍隨意放置在家中，才會造成孩子意外開槍打死媽媽的悲劇。目前警方正在剛當地檢察官合作，釐清父親是否會面臨指控。

UPDATE: Death Investigation at Spanish Trace Dr. Case Number: 202110001527 Release Date: 08/12/2021 On 08/11/2021, a... 由 Altamonte Springs Police Department 發佈於 2021年8月12日 星期四

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