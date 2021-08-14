　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

▲▼李在鎔13日上午出獄後，便搭車直奔首爾市瑞草區的三星總部密會企業高層。（圖／達志影像／newscom）

▲李在鎔13日上午出獄後，便搭車直奔首爾市瑞草區的三星總部密會企業高層。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

三星電子副會長李在鎔昨（13）日上午10時04分從首爾看守所假釋出獄，結束長達207天的「機智監獄生活」，他在現場發表談話後，便坐上G80座車前往首爾市瑞草區的三星城密會高階主管。法界人士透露，李在鎔服刑期間每天都會裸露上半身做運動，充滿著生存鬥志，且面對每個人都會主動微笑打招呼，絲毫沒有企業家的架子。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在鎔今年1月因前總統朴槿惠「閨蜜門」在首爾高院更審當庭羈押，送往京畿道義王市的首爾看守所服刑，住在僅1.8坪、且沒有熱水的獨居房，在服刑的207天被以入監編號1616代替姓名稱呼，扣掉廁所的面積後，光是1名成年男性躺著都稍嫌狹窄。

一名自稱從首爾看守所出獄不久的前受刑人向該媒體描述李在鎔的監獄生活，「新冠疫情再度升溫前，JY（李在鎔姓名英文簡稱）會每天30分鐘露出上半身，在100多坪大的運動場上跑步，他的事蹟一度在看守所內被廣為流傳，直到疫情升溫後才改為每周運動1次。」

▼李在鎔服刑期間，會每天花30分鐘在運動場裸露上半身慢跑。（圖／達志影像）

▲▼李在鎔服刑期間，會每天花30分鐘在運動場裸露上半身慢跑。（圖／達志影像）

該名前受刑人回憶，首爾看守所內的10多個運動場之間會設置隔板，而3層樓的監獄就在運動場旁，只要在2至3樓的牢房內，便能看到運動場全景，這使得他每天都能看到露出上半身跑步的JY。

一名法界人士也表示，疫情再度升溫之後，李在鎔只要無法到戶外運動時，每天會在牢房內做10套、每套為30下的深蹲運動，今年3月接受盲腸炎手術後，更是專注在運動上，入獄7個月以來體重共掉了13公斤。

首爾看守所某關係人士則回憶道，「我看過很多關押進來的財閥企業家，不過很少人能夠像李在鎔一樣沒有企業家的架子，主動對眼前的每個人微笑打招呼。」；其他受刑人則表示，「只要晚上9點熄燈後，1樓牢房的其他受刑人還會大喊『李在鎔加油』！」

▲▼李在鎔13日出獄時身形消瘦，體重至少掉13公斤。（圖／達志影像／newscom）

▲李在鎔13日出獄時身形消瘦，體重至少掉13公斤。（圖／達志影像／newscom）

據悉，李在鎔曾因閨蜜案於2017年2月被當庭羈押至首爾看守所，直到353天後才於2018年2月在二審被判緩刑而出獄，直到今年1月又因更審而被當庭羈押。

►三星李在鎔出獄！南韓「拼半導體」假釋...與台積電競爭受矚目
►才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想
►機智監獄生活！三星少主李在鎔「監獄密友」曝光...過程充滿不捨

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
囂張野馬男炫「要不是我救她早就是植物人」　21歲女騎士命危
新冠死神來敲門！一家8口染疫　「早上中午各死4個」
外出帶傘！4縣市防午後雷雨　熱帶低壓增強時間點曝
趕快去更新LINE！「4大新功能」出爐
空中翻滾恐怖畫面曝！「囂張野馬」闖紅燈　21歲女騎士遭撞飛
快訊／邱鋒澤好友求婚成功！　「億萬翻唱女神」甜喊：謝謝你是我
男星排隊被叫阿伯「太誇張」：跟我開玩笑嗎？ 一回頭釋懷了
18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　超幸運真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

窮國搶不到！牛津疫苗專家：富國加打第3劑　將釀全球更多死亡

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「同天病歿」...早上中午各死4個

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

窮國搶不到！牛津疫苗專家：富國加打第3劑　將釀全球更多死亡

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「同天病歿」...早上中午各死4個

玉山盃／單局灌7分打爆高雄市　嘉義縣季軍創隊史最佳

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

Bugatti「賽道山豬王」Bolide傳言將量產　1.6億身價嚇走不少人

囂張野馬男撞女騎士害命危　PO炫：要不是我救她早就是植物人

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

讓酒糟肌不糟　醫籲做好「4件事」：少吃辣、別碰火鍋！

在地人下午茶首選！台南雜貨店黑輪　銅板小吃必搭限定「阿婆水」

蘋果智慧居家系統Matter計畫延遲　估2022年上線

車勝元威脅羅PD：不跟我拍《三餐》了？「賜死」李光洙出場就掛了

東奧舉重精靈方莞靈光榮返鄉　黃偉哲熱情接見並期勉再創佳績

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

莫德納公司道歉了　南韓直搗總部催貨有效

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

泰國醫護加打第3劑BNT　鼻孔出血慘死

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

她Zoom開會到一半　遭孩開槍爆頭慘死

他學《3個傻瓜》花2年DIY直升機　試飛瞬間遭螺旋槳爆頭

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

立陶宛禁白俄出口　改走北極航線

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」腦損

普利茅斯槍擊　23歲嫌受雇軍火商

更多熱門

相關新聞

「證件妹」吳佳穎紅到日本！日網暴動：台版橋本環奈

「證件妹」吳佳穎紅到日本！日網暴動：台版橋本環奈

有「射擊甜心」稱號的台灣女子射擊選手吳佳穎在東京奧運女子25公尺手槍項目奪得第5名佳績，除了精湛的技術外，她甜美的外表更是時常成為外界矚目的焦點。吳佳穎日前在個人社群網站上po文感謝父母與教練，相關內容更是直接紅到日本去，吸引日媒報導，並以「名門大學畢業生」稱呼吳佳穎，就連日本網友也為其瘋狂。

日本出現首例Lambda變種！　東奧工作人員曾到祕魯

日本出現首例Lambda變種！　東奧工作人員曾到祕魯

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

李在鎔假釋遭批特權！總統文在寅溫情喊話

李在鎔假釋遭批特權！總統文在寅溫情喊話

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關

關鍵字：

日韓要聞南韓三星電子李在鎔假釋出獄首爾看守所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面