李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

▲李在鎔13日上午出獄後，便搭車直奔首爾市瑞草區的三星總部密會企業高層。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

三星電子副會長李在鎔昨（13）日上午10時04分從首爾看守所假釋出獄，結束長達207天的「機智監獄生活」，他在現場發表談話後，便坐上G80座車前往首爾市瑞草區的三星城密會高階主管。法界人士透露，李在鎔服刑期間每天都會裸露上半身做運動，充滿著生存鬥志，且面對每個人都會主動微笑打招呼，絲毫沒有企業家的架子。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在鎔今年1月因前總統朴槿惠「閨蜜門」在首爾高院更審當庭羈押，送往京畿道義王市的首爾看守所服刑，住在僅1.8坪、且沒有熱水的獨居房，在服刑的207天被以入監編號1616代替姓名稱呼，扣掉廁所的面積後，光是1名成年男性躺著都稍嫌狹窄。

一名自稱從首爾看守所出獄不久的前受刑人向該媒體描述李在鎔的監獄生活，「新冠疫情再度升溫前，JY（李在鎔姓名英文簡稱）會每天30分鐘露出上半身，在100多坪大的運動場上跑步，他的事蹟一度在看守所內被廣為流傳，直到疫情升溫後才改為每周運動1次。」

▼李在鎔服刑期間，會每天花30分鐘在運動場裸露上半身慢跑。（圖／達志影像）

該名前受刑人回憶，首爾看守所內的10多個運動場之間會設置隔板，而3層樓的監獄就在運動場旁，只要在2至3樓的牢房內，便能看到運動場全景，這使得他每天都能看到露出上半身跑步的JY。

一名法界人士也表示，疫情再度升溫之後，李在鎔只要無法到戶外運動時，每天會在牢房內做10套、每套為30下的深蹲運動，今年3月接受盲腸炎手術後，更是專注在運動上，入獄7個月以來體重共掉了13公斤。

首爾看守所某關係人士則回憶道，「我看過很多關押進來的財閥企業家，不過很少人能夠像李在鎔一樣沒有企業家的架子，主動對眼前的每個人微笑打招呼。」；其他受刑人則表示，「只要晚上9點熄燈後，1樓牢房的其他受刑人還會大喊『李在鎔加油』！」

▲李在鎔13日出獄時身形消瘦，體重至少掉13公斤。（圖／達志影像／newscom）

據悉，李在鎔曾因閨蜜案於2017年2月被當庭羈押至首爾看守所，直到353天後才於2018年2月在二審被判緩刑而出獄，直到今年1月又因更審而被當庭羈押。

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