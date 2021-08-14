新冠死神來敲門！一家8口染疫「同天病歿」...早上中午各死4個

▲越南胡志明市新冠疫情嚴峻，實施封城令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

越南新冠肺炎疫情日益嚴峻，儘管去年大流行之初曾經成功遏阻病毒擴散，不過到了今年4月卻因Delta變種株肆虐全境，導致病例數暴增，其中該國的商業樞紐、最大城市胡志明市平均每天就有241人染疫死亡。一名網友指出，早晨、中午見到醫護人員分兩趟抬了8口棺材，畫面怵目驚心。

根據《越通社》、《中國報》等外媒報導，當地社群網路上於12日盛傳一支影片，網友蘇玉和（Tô Ngọc Hòa，音譯）在臉書分享一則長達1分多鐘的影片，畫面中可以看到穿著藍色防護衣的4名醫護人員，費盡洪荒之力將4口棺材一個又一個抬上救護車。

蘇玉和表示，事發地點為胡志明市下轄的守德市（縣級省轄市），其實該日上午就有同一批醫護人員從該家戶抬出4口棺材，午間時刻又來一趟，同樣抬出4口棺材。根據其了解，其實8口棺材內的死者為同一家人，他們全是因染疫而不幸身亡的死者。

報導指出，近來越南胡志明市的新冠疫情相當嚴重，其中1000名從外地援助胡志明市的醫護人員中，就有多達數百人是退休醫師，他們被迫放棄退休生活，堅守在守德市黎文越野戰醫院前線抗疫。

據悉，越南總理范明政於6日簽署協議，宣佈將在9月15日前控制住胡志明市的疫情。

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