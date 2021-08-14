美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

▲麥克穆倫在產下女而後病情惡化被送進加護病房，最終不敵病魔辭世。（圖／翻攝自GoFundMe官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒、病例持續增加，在所有住院患者中，包括佛州在內的八個州的總住院人數佔了全美患者總數的51%，主要都是疫苗施打進度緩慢的州，而這些州的人口僅佔全國人口的24%左右。

美國有線電視新聞網（CNN）引用美國衛生與公眾服務部（HHS）的數據報導，美國疫情最嚴重的八個州分別為阿拉巴馬州、阿肯色州、佛州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州、內華達州和德州，八個州的新冠肺炎患者至少佔總住院人數的51%。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）週四（12日）在白宮記者會上表示，「在過去一週裡，佛州的新增病例數，超過了疫情較趨緩的30州的病例總和，而全國新增的住院病例中，僅佛州和德州就佔了近40%」。佛州衛生部門週五（13日）公布的數據顯示，過去一週新增了15萬1415例，創下一週新增病例數的新紀錄，而根據美國疾病控制暨預防中心（CDC）週四的數據，佛州是最新報告完全疫苗接種達到50%覆蓋率的州。

美國新一波的疫情當中，有許多年輕人染疫。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，佛州一位染疫的30歲孕婦麥克穆倫（Kristen McMullen）在7月27日產下女兒後，便被送進重症加護病房，病情持續惡化，10天後不敵病魔辭世。

麥克穆倫的家人表示，麥克穆倫在預產期的前三週開始出現新冠肺炎相關症狀，隨後在上月21日因為引發肺炎住院，即使接受抗生素治療，仍不見病情好轉。

▲美國CDC建議孕婦盡快施打疫苗以保護自己與胎兒。（圖／路透）

麥克穆倫在生下女兒後，病情持續惡化，被送進加護病房之前，她仍然把握時間與女兒留下珍貴的照片，之後便是透過手機來關注。即使已經呼吸困難，麥克穆倫最關心的仍是寶貝女兒，然而情況不見好轉，她最終於8月6日辭世。

麥克穆倫的姑姑梅麗莎（Melissa Syverson）對於外甥女的離世非常難過，決定要將她的故事分享出來，提醒孕婦及孕婦身旁的人都得嚴格遵守防疫措施。

報導提到，全美各地的醫護指出有越來越多的孕婦因為新冠肺炎進入醫院。德州大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center）的母胎醫學專家艾米麗（Emily Adhikari）表示，Delta變異株的傳染性更強、傳播速度更快，加上新冠病毒對孕婦造成併發症的重大風險，是讓產科病例數激增的原因之一。

艾米麗也指出，懷孕人口的疫苗接種率已落後於社會上其他人口，因此孕婦容易接觸到更多病毒，且他們根本沒有免疫力，「這就是我們現在所看到的結果」。

在美國推出疫苗後，出現許多疫苗會影響懷孕及生育能力的錯誤訊息，導致許多孕婦不敢接種疫苗。對此美國CDC在週三更新建議，指出目前沒有任何數據顯示接種疫苗會導致流產，鼓勵孕婦在確認風險並未增加後接種疫苗來保護自己與胎兒。