　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

▲▼麥克穆倫在產下女而後病情惡化被送進加護病房，最終不敵病魔辭世。（圖／翻攝自GoFundMe官網）

▲麥克穆倫在產下女而後病情惡化被送進加護病房，最終不敵病魔辭世。（圖／翻攝自GoFundMe官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒、病例持續增加，在所有住院患者中，包括佛州在內的八個州的總住院人數佔了全美患者總數的51%，主要都是疫苗施打進度緩慢的州，而這些州的人口僅佔全國人口的24%左右。

美國有線電視新聞網（CNN）引用美國衛生與公眾服務部（HHS）的數據報導，美國疫情最嚴重的八個州分別為阿拉巴馬州、阿肯色州、佛州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州、內華達州和德州，八個州的新冠肺炎患者至少佔總住院人數的51%。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）週四（12日）在白宮記者會上表示，「在過去一週裡，佛州的新增病例數，超過了疫情較趨緩的30州的病例總和，而全國新增的住院病例中，僅佛州和德州就佔了近40%」。佛州衛生部門週五（13日）公布的數據顯示，過去一週新增了15萬1415例，創下一週新增病例數的新紀錄，而根據美國疾病控制暨預防中心（CDC）週四的數據，佛州是最新報告完全疫苗接種達到50%覆蓋率的州。

美國新一波的疫情當中，有許多年輕人染疫。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，佛州一位染疫的30歲孕婦麥克穆倫（Kristen McMullen）在7月27日產下女兒後，便被送進重症加護病房，病情持續惡化，10天後不敵病魔辭世。

麥克穆倫的家人表示，麥克穆倫在預產期的前三週開始出現新冠肺炎相關症狀，隨後在上月21日因為引發肺炎住院，即使接受抗生素治療，仍不見病情好轉。

▲▼美國CDC建議孕婦盡快施打疫苗以保護自己與胎兒。（圖／路透）

▲美國CDC建議孕婦盡快施打疫苗以保護自己與胎兒。（圖／路透）

麥克穆倫在生下女兒後，病情持續惡化，被送進加護病房之前，她仍然把握時間與女兒留下珍貴的照片，之後便是透過手機來關注。即使已經呼吸困難，麥克穆倫最關心的仍是寶貝女兒，然而情況不見好轉，她最終於8月6日辭世。

麥克穆倫的姑姑梅麗莎（Melissa Syverson）對於外甥女的離世非常難過，決定要將她的故事分享出來，提醒孕婦及孕婦身旁的人都得嚴格遵守防疫措施。

報導提到，全美各地的醫護指出有越來越多的孕婦因為新冠肺炎進入醫院。德州大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center）的母胎醫學專家艾米麗（Emily Adhikari）表示，Delta變異株的傳染性更強、傳播速度更快，加上新冠病毒對孕婦造成併發症的重大風險，是讓產科病例數激增的原因之一。

艾米麗也指出，懷孕人口的疫苗接種率已落後於社會上其他人口，因此孕婦容易接觸到更多病毒，且他們根本沒有免疫力，「這就是我們現在所看到的結果」。

在美國推出疫苗後，出現許多疫苗會影響懷孕及生育能力的錯誤訊息，導致許多孕婦不敢接種疫苗。對此美國CDC在週三更新建議，指出目前沒有任何數據顯示接種疫苗會導致流產，鼓勵孕婦在確認風險並未增加後接種疫苗來保護自己與胎兒。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
囂張野馬男炫「要不是我救她早就是植物人」　21歲女騎士命危
新冠死神來敲門！一家8口染疫　「早上中午各死4個」
外出帶傘！4縣市防午後雷雨　熱帶低壓增強時間點曝
趕快去更新LINE！「4大新功能」出爐
空中翻滾恐怖畫面曝！「囂張野馬」闖紅燈　21歲女騎士遭撞飛
快訊／邱鋒澤好友求婚成功！　「億萬翻唱女神」甜喊：謝謝你是我
男星排隊被叫阿伯「太誇張」：跟我開玩笑嗎？ 一回頭釋懷了
18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　超幸運真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

窮國搶不到！牛津疫苗專家：富國加打第3劑　將釀全球更多死亡

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「同天病歿」...早上中午各死4個

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

陳小春組隊飄「山雞魂」：人湊齊再做大　揪謝天華.林曉峰組「古惑仔男團」？XD

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

他隱居洞穴20年　「為打疫苗」果斷下山了！馬斯克也發文驚嘆

美重症住院「一半集中這8州」　30歲媽生下女兒...10天後離世

李在鎔的「機智監獄生活」曝！每天花30分慢跑　晚上室友大喊加油

有錢人「省錢10招」曝！拒絕星巴克、Netflix　甚至只用1張信用卡

「證件妹」吳佳穎又甜又酷紅到日本！　日網暴動：台版橋本環奈

美18歲女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬元！　州長公布超幸運真相

窮國搶不到！牛津疫苗專家：富國加打第3劑　將釀全球更多死亡

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

新冠死神來敲門！一家8口染疫「同天病歿」...早上中午各死4個

美媒曬98年公牛奪冠核心均齡33.8歲　新季湖人還小2歲

玉山盃／單局灌7分打爆高雄市　嘉義縣季軍創隊史最佳

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

Bugatti「賽道山豬王」Bolide傳言將量產　1.6億身價嚇走不少人

囂張野馬男撞女騎士害命危　PO炫：要不是我救她早就是植物人

小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

讓酒糟肌不糟　醫籲做好「4件事」：少吃辣、別碰火鍋！

在地人下午茶首選！台南雜貨店黑輪　銅板小吃必搭限定「阿婆水」

蘋果智慧居家系統Matter計畫延遲　估2022年上線

車勝元威脅羅PD：不跟我拍《三餐》了？「賜死」李光洙出場就掛了

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

國際熱門新聞

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

莫德納公司道歉了　南韓直搗總部催貨有效

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

「市長咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

泰國醫護加打第3劑BNT　鼻孔出血慘死

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

她Zoom開會到一半　遭孩開槍爆頭慘死

他學《3個傻瓜》花2年DIY直升機　試飛瞬間遭螺旋槳爆頭

韓女將奪三金　留短髮遭網路霸凌

立陶宛禁白俄出口　改走北極航線

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」腦損

普利茅斯槍擊　23歲嫌受雇軍火商

更多熱門

相關新聞

蔡炳坤：824後第2劑需求浮現　疫苗分配更棘手

蔡炳坤：824後第2劑需求浮現　疫苗分配更棘手

台灣進入大規模施打疫苗階段後，讓疫苗不足的問題再度浮現。台北市政府13日表示，全市疫苗涵蓋率已達50.1％。蔡炳坤14日受訪表示，到13日中午，第5輪就打完了，第6輪要等10天後、要到23日才開打，「看起來這10天確實是沒有疫苗」。

「第2劑延後打」保護力減弱？6大QA一次看

「第2劑延後打」保護力減弱？6大QA一次看

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

美女大生「打完疫苗」戶頭多2770萬

帛琉旅遊打疫苗今首發　華航8月飛5班「申請增班中！」

帛琉旅遊打疫苗今首發　華航8月飛5班「申請增班中！」

專家：富國加打第3劑將釀全球更多死亡

專家：富國加打第3劑將釀全球更多死亡

關鍵字：

美國CDC孕婦疫苗新冠疫情Kristen McMullen

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

月給人妻22萬仍不夠　醫生崩潰

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次

童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面