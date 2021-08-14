13張還是16張？　「麻將」有望列入2022北京冬奧

▲麻將大賽有望成為2022年的北京冬奧賽事。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

東京奧運賽事已圓滿落幕，許多人開始紛紛期待2024年的法國巴黎奧運，據國際奧委會的最新消息，目前已確定將霹靂舞（Breaking Dance）加入賽事，令全球嘖嘖稱奇，而考量地主國的優勢、收視率和培育重點選手，據悉包括麻將、電競甚至是《星際大戰》中的光劍（lightsaber），都一度是考慮的賽事項目。

據外媒報導，因奧運主辦國被賦予「提案」新增競賽項目的權利，官方會依奪牌的勝算，以及培養潛在觀眾的考量，一一調整賽事項目，如過往滑板多是歐美國家主流，但日本在1970年代培養了大量的滑板好手，並在2016年的亞洲滑板冠軍賽大放異彩，目前日本已有2大專業滑板協會，並和國際滑板協會（International Skateboarding Federation）及亞洲極限運動聯會（AXF）跨國交流，深諳日本實力的主辦單位，看準了滑板運動的商機及收視率，才會獨步全球，讓滑板入主奧運殿堂。

▲電影《星際大戰》中的光劍競技已獲官方機構認證。

法國擊劍聯盟（French Fencing Federation）曾在2019年將《星際大戰》中的武器光劍，列為正式的官方競賽，每一場賽局為3分鐘，凡是擊中頭或身體得5分、手臂或腿德3分，手掌則是 1分，最快累積到15分者便獲勝，比照傳統的擊劍運動，選手必須穿戴防護服，避免不必要的傷害。

國際智力運動聯盟（International Mind Sports Association）的中國籍主席陳澤蘭，早在2017年時，便宣布要推動麻將列入2022年的北京冬奧中，目前仍在協商中，但麻將的規則不一；如常見的廣東麻將打的是13張沒有花，莊家可拿14張牌；但台灣打的是16張牌，莊家是東風，起手可以拿16張牌，如何確保規則統一，也是決定項目是否能成行的關鍵。

▲距離2024年法國巴黎奧運還有3年的時間。

儘管另類的麻將和光劍競擊，目前尚未入主奧運賽事，但本屆東奧新增的滑板、衝浪和攀岩項目，都確定保留至2024年巴黎奧運，看似次文化的霹靂舞，也將首度登上奧運殿堂，令全球期待不已，台灣體育運動舞蹈總會副祕書長劉浩志曾表示，台灣霹靂舞實力不俗，應能在外圍賽輕易取勝，有機會進入16強甚至8強決賽。

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