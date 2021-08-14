日本出現首例Lambda變種！　30歲東奧工作人員「曾入境祕魯」

▲日本首例Lambda病例現蹤，確診者證實為東奧工作人員。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本13日證實出現首例Lambda變異病毒株感染案例，而染疫的30多歲女性是在7月20日從羽田機場入境時確診，後來經過詳細檢查確定感染的是Lambda變種病毒。此外，該名女性是東京奧運的與會人士，為了參加東奧才會前往日本，而她先前則有祕魯的海外旅遊史。

根據《讀賣新聞》報導，日本早已出現首例感染Lambda變種病毒確診者。該名確診者為一名30多歲的女性，她7月20日持東奧工作人員的證件由羽田機場入境，入境後隨即被驗出確診新冠肺炎。

在經日本國立傳染病研究所進一步檢查後，才被確定是Lambda變種病毒染疫患者。據悉，該名女性並未出現症狀，但也隨即被送往隔離設施。

Lambda變種病毒2020年12月首次在秘魯現蹤，光是在美國目前就已經導致約1060例確診。雖然這個數字與佔了美國83%病例的Delta變種病毒相差甚遠，但世界衛生組織（WHO）仍將Lambda定為「關切變種」（variant of interest），科學家也在就Lambda的傳染力和對疫苗效用的影響進行深入研究。

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