美副國務卿與立陶宛外長通話　支持立國「挺台」作為！

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與立陶宛外長通話，承諾支持先前因為挺台風波而受脅迫的立陶宛。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國副國務卿雪蔓今天與立陶宛外長藍斯柏吉斯通話，重申美國對立陶宛的支持，包括當立國因與台灣發展互惠關係而遭中國脅迫之際。

中國因不滿立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處，10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使，引發外界關注。

中國宣布當天，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）隨即譴責北京報復性作為，強調美國與立陶宛站在一起。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天也與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，關切北京作為。

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

根據普萊斯今天晚間發出的通話摘要，雪蔓與藍斯柏吉斯除廣泛談論美、立關係外，也在電話中強調應強化美歐合作，包括在中國議題上。兩人也表示會致力在跨大西洋區域與世界各地推進和平、繁榮、安全、民主與人權。

普萊斯指出，雪蔓也向藍斯柏吉斯表示，美國堅定支持立陶宛，在立國因為與台灣發展互惠關係而面臨中國脅迫之際，美方與他們站在一起。

此外，兩人也談論白俄羅斯政治情勢，重申支持白俄羅斯泛民主運動，並敦促白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權立刻停止策劃非常規的移民湧入立陶宛。

雪蔓昨天才在美國國務院會見中國新任駐美大使秦剛，隔天就與立陶宛外長通話，表達對立國與台灣發展互惠關係的支持，時機點頗耐人尋味。

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