美軍8／31結束阿富汗任務　20年大事記

▲ 一名阿富汗國民軍士兵看守洛加爾省一座檢查站。（圖／路透）

文／中央社喀布爾13日綜合外電報導

美國在911恐攻之後，對庇護蓋達組織首腦賓拉登的阿富汗發動反恐戰爭，推翻當時統治者塔利班。然而，隨著美國在阿富汗長達近20年的駐軍時代即將告終，塔利班正捲土重來。

美國宣布即將撤軍後，阿富汗長期以來的衝突從5月開始白熱化。而由美國領導的軍事同盟也展開最後階段撤離，預料將於8月31日前完成。

「新聞日報」（The Journal News）報導，美國撤軍，讓武裝組織塔利班又得以奪回未掌控約20年的阿富汗城市。目前在阿富汗34個省會中，已有10個落入塔利班掌控。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）這週稍早飛抵四面楚歌的北方大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）坐鎮，試圖提振士氣，但即使有美國的支持，戰事仍舊緊繃。

美國總統拜登10日表示，美國過去20年在阿富汗花費超過1兆美元，訓練了30萬阿富汗士兵，並給他們現代裝備。阿富汗的領袖必須團結，必須替自己奮鬥，替他們的國家奮鬥。

他說，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已經持續20年的戰爭。

拜登的發言招致一些批評，但身為美國陷入阿富汗戰爭後的第4位總統，拜登的話看似沒有轉圜餘地。

美國究竟是為何進攻阿富汗，又為何落到原先的統治者塔利班如今又反攻要奪回政權的局面？一切要追溯到20年前的911恐怖攻擊事件。

▲ 911恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

● 反恐戰爭

2001年9月11日，蓋達組織（Al-Qaeda）發動恐怖攻擊，造成近3000美國人喪生。美國譴責阿富汗與當時的塔利班政府窩藏蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden）。

在911發生後不到一個月，當時的美國總統小布希（George W. Bush）於10月7日對阿富汗展開「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）。

這場行動開啟了美國的「反恐戰爭」，僅花費數週，就推翻自1996年起掌控阿富汗的塔利班政權。

● 被遺忘的戰爭

2003年3月，美國的注意力暫時轉移到推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）的伊拉克戰爭。

塔利班和其他伊斯蘭組織以阿富汗的南部和東部為據點重新集結。從那裡可以發動攻擊，並輕易逃往在巴基斯坦部落地區的基地。

2008年，美國駐阿富汗司令要求更多兵力支援。小布希加派美軍，使得駐阿富汗美軍人數來到4萬8500人。

● 全盛時期10萬美軍

2009年，歐巴馬（Barack Obama）打著結束伊拉克和阿富汗戰爭的口號當上美國總統。

不過，他上任後美國在阿富汗的駐軍暴增到約6萬8000人。同年12月，歐巴馬再派遣3萬美軍進駐阿富汗。

截至2010年，約有15萬外國軍人派駐阿富汗，當中10萬人為美軍。

▲ 蓋達組織首腦賓拉登。（圖／達志影像／美聯社）

● 賓拉登之死

2011年5月2日，賓拉登在巴基斯坦藏匿處遭美國特種部隊擊斃。

● 結束戰鬥任務

2014年12月，北大西洋公約組織（NATO）結束在阿富汗的戰鬥任務。不過，仍有1萬2500名外國軍人留守阿富汗執行反恐任務，其中9800人是美軍。

但隨著塔利班勢力擴張，阿富汗情勢逐漸惡化。

● 美國再度增兵

美國總統川普（Donald Trump）對美國撤軍不設定時間表，並在2017年8月再度增派兵力。美軍大規模增加空襲行動。

● 和談與協議

2018年，華府和塔利班代表在卡達首都杜哈召開特別會談，討論美國撤軍阿富汗。

華府開出條件，要求塔利班不可讓阿富汗再次成為「蓋達組織」等聖戰組織的庇護所。

2020年2月29日，美國和塔利班簽署歷史性協議。

塔利班與阿富汗政府的和平會談於9月12日展開，但暴力衝突隨後升高，和談陷入僵局。塔利班被指控對一系列知名運動人士、政治人物、新聞記者以及公職女性等展開攻擊。

▲ 拜登誓言在911滿20周年前撤回駐阿富汗美軍。（圖／路透）

● 最終撤軍日與塔利班攻勢

截至川普在2021年1月結束任期時，美國在阿富汗的駐軍人數已經降至2500人。

新任美國總統拜登宣布將會遵守與塔利班的協議，但把撤軍期限延後到9月11日。

拜登今年4月14日正式宣布，在今年911恐怖攻擊事件20週年紀念日前，將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

隨後拜登在7月8日又說，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任。

在原本的撤軍期限5月1日過去後，阿富汗暴力衝突開始升高，塔利班發動一連串攻擊行動，並佔據數個大城市附近的鄉村地區，令人憂心一旦美軍和國際部隊撤離，阿富汗政府軍將會兵敗如山倒。

● 激烈交火

5月初，北約展開在阿富汗的最終撤軍，9600名士兵中有2500人為美軍。

在此同時，塔利班與阿富汗政府軍在南部海曼德省（Helmand）爆發激戰。

5月8日，一顆炸彈在喀布爾一所女校外爆炸，造成85人喪生，大多是學童。這起今年最致命攻擊事件據信是塔利班發動，但他們並未承認。

5月中旬，美軍從坎達哈（Kandahar）的空軍基地撤軍。

● 關鍵邊界

塔利班取得大片土地的控制權，包括鄰近塔吉克的邊境城市謝爾罕班達（Shir Khan Bandar），迫使塔吉克進行戰備檢查。

7月9日，塔利班宣布佔領與伊朗接壤的阿富汗最大邊境口岸伊斯蘭卡拉（Islam Qala）。

▲ 阿富汗首都喀布爾3日發生汽車炸彈攻擊，士兵駐守案發現場。（圖／路透）

● 城市相繼淪陷

8月的第一個週末，塔利班對都會中心發動猛攻，至少3個省會遭到攻擊。美國和英國稱塔利班已經犯下「戰爭罪」，指控塔利班在史賓波達克鎮（Spin Boldak）「屠殺平民」。

8月6日，塔利班在首都一座清真寺，射殺阿富汗政府的媒體資訊中心主任梅納泊（Dawa Khan Menapal）。

8月7日，塔利班攻陷了首座省會，西南部寧羅茲省（Nimroz）省會薩蘭吉（Zaranj）落入塔利班之手，並稱「未經戰鬥」就拿下這個城市。接下來數天，北部數個城市相繼淪陷。

儘管阿富汗的血腥衝突正在升高，但美國總統拜登並未表示要延後撤軍期限。（譯者：戴雅真／核稿：劉學源）