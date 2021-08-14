打完2劑科興「加打第3劑BNT」　泰國醫護鼻孔出血倒地慘死！

▲ 潘斯里陳屍於他服務的醫院中。（圖／翻攝自Facebook／สมาคมกู้ภัยชาละวันพิจิตร Phothale Team）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，泰國先前大規模接種中國科興疫苗，7月中要求醫護人員追加施打第三劑，披集府卻發生一起悲劇。一名男性醫護人員接種二劑科興疫苗後，日前接種輝瑞/BNT作為加強劑，隔天卻被發現陳屍於醫院中，地上留下大量血跡。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於披集府坡他列縣（Pho Thale）一家醫院，44歲的潘斯里（Rachot Pansri）是一名經驗豐富的公衛官員及第一線工作人員，此前已完整接種科興疫苗，10日追加施打一劑BNT，11日不幸身亡。

《NEWS1》指出，潘斯里11日被人發現時面部朝下，倒臥在他服務的醫院中接待患者的區域，鼻孔大量出血，地板上留有血跡，警方也在附近一間房間裡發現拆卸物品的痕跡及血跡。他生前負責疾病預防控制工作，有哮喘病史，定期使用噴霧劑，遺體已於12日被送往醫院驗屍，以釐清詳細死因。

根據《紐約時報》，泰國逾600名醫護人員接種二劑科興後仍染疫，考慮到高傳染性Delta變異株擴散及國內疫情嚴重，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）7月12日宣布，已接種一劑科興的醫護人員第二劑混打AZ，已接種二劑者則立即加打第三劑。

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